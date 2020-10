Čerstvý vzduch jako vzácnost. Tenistky jsou před světem uzavřené v hotelu

Ale i tak... Do Ostravar Arény i atletické haly, kde se hraje čtyřhra, to mají kolem sta metrů, a na tréninkové dvorce Ridery na Městském stadionu takových čtyři sta metrů. Navíc většina využívá auta, v nichž jsou na zadním sedadle oddělené od řidiče speciální stěnou.

Tenistky jsou v Ostravě před okolním světem naprosto uzavřené.

„Na vše se dá zvyknout. Na ostatních turnajích to letos nebylo jiné,“ řekla Karolína Plíšková. „Ideální je, že tady je všechno blízko, což mi vyhovuje. A i když by to bylo možné, zřejmě bych do města ani nejela.“

Plíšková je hlavně ráda, že i v nynější těžké situaci nějaké turnaje jsou. „Cítím se dobře. Říct skvěle, to bych lhala,“ přiznala. „Letos to ale byl můj poslední turnaj.“

Pochvalovala si, že mohla hrát ve známém prostředí, protože v ostravské aréně odehrála několik zápasů FED Cupu.

„Mám na tuto halu hezké vzpomínky. Dvakrát jsme tady vyhrály, nad Španělskem a nad Rumunskem,“ připomněla souboje z let 2017 a 2019. „A i osobně jsem tu měla dobrou bilanci, takže jsem doufala, že si ji nezkazím. Nyní je ale zázemí přece jen trochu jiné. Třeba ve vedlejší atletické hale jsou další dva kurty, které jsou na takovém turnaji potřeba, což u FED Cupu nebylo. Organizátoři odvedli skvělou práci.“

Zázemí si pochvaluje i Karolína Muchová. Třeba místnost v hotelu, kde mají tenistky k dispozici interaktivní hry.

„Je to jakási fanzóna, v níž se dá dělat spousta věcí. Je to tady fakt super,“ podotkla Muchová. „Ale i normálně, aniž bychom jindy musely být takto zavřené, není zase tolik času. Trénink, regenerace, cvičení, dáte si večeři... Po ní možná nějaký seriál a knížka. Dny rychle utíkají. Jediný rozdíl je, že si nemůžeme jít sednout někam do restaurace nebo se projít.“

Všechny tenistky po příjezdu do Ostravy musely podstoupit test na covid-19. A pokud zůstávají v soutěži, musejí ho podstupovat každých pět dnů. Hráčky se shodly, že na Roland Garros byl testovací proces brutální. „Tady jsou na nás jemnější, za což jsem samozřejmě ráda,“ usmála se Karolína Muchová.

Nejsou tenistky přece jen všemi možnými opatřeními, které jim pobyt na turnajích komplikují, otrávené?

„Situace je špatná nejen pro sportovce, ale pro všechny lidi kolem. Hlavně jsem ráda, že jsem tady mohla hrát,“ uvedla Barbora Strýcová, která ve dvouhře vypadla v prvním kole a ve čtyřhře ve druhém.

Ostravská hala během turnaje ženského tenisového okruhu WTA

„Hlavní je, že pořád máme chuť rvát se o dobrý výsledek, i když je sezona taková divná,“ řekla Kateřina Siniaková. „Je to však těžké i v tom, že nikdo neví, co a jak bude. Jestli si máme dát volno, nebo být nadále v tréninkovém režimu. Zda odletíme do Austrálie, kde vždy začíná nová sezona. Psychicky je to náročné. I s těmi všemi pravidly, s okolním světem. Takže je super, že můžeme hrát tento turnaj. Hodně mě však mrzí, že jsem ve dvouhře vypadla hned v prvním kole.“

Karolína Muchová předpokládá, že se tenisový svět do Austrálie tradičně přesune. Byť kvůli karanténě zřejmě už před Vánocemi. „To by mě mrzelo, protože s našimi a bráchou každý rok o Vánocích dodržujeme stejné zvyky. Je to hezky strávený čas. Ale vypadá to, že letos ho budu muset oželet.“