„Měla jsem respekt, chybí mi takové zápasy, každý takový je pro mě cenný,“ řekla osmnáctiletá Valdmannová, která po postupu z kvalifikace nestačila na nasazenou čtyřku Slovenku Rebeccu Šramkovou 2:6, 3:6.
„Necítila jsem se nejlépe, ale Rebecca hrála neskutečně. Držím jí palce do dalšího kola,“ řekla Valdmannová. „Ona hraje jinak než ostatní holky, bylo pro mě těžké si na to zvyknout. K tomu mám tři zápasy v nohách, což bylo také znát.“
V čem je podle ní hra Šramkové jiná?
„Je taková chlapská. Holky hrají jinak, rychleji, víc přímky, ale Rebecca to roztáčí, hraje kraťasy, má dobrý servis. Moc jsem to nezvládla v hlavě.“
Osmnáctiletou Valdmannovou nenakoplo ani vedení 2:0 ve druhé sadě. „Tam jsem měla trochu i štěstí, nebylo to tím, že bych si to úplně sama uhrála, Rebecca mi trochu pomohla.“
Svou premiéru na okruhu WTA si ale pochvalovala. „Bylo to neskutečné. A ještě doma. Budu si to navždy pamatovat a jsem moc ráda, že jsem poprvé mohla takový turnaj hrát tady v Ostravě,“ řekla tenistka, která je z nedalekého Havířova.
Přes první kolo se nedostala ani Lucie Havlíčková, která coby držitelka divoké karty podlehla Britce Katie Boulterové 4:6, 6:3 a 1:6. A byla na sebe pořádně naštvaná.
„Spíš nas*aná, bych to nazvala,“ ulevila si dvacetiletá Havlíčková. „Koncovku druhého setu jsem zvládla dobře, ale třetí jsem začala špatně. Prohrála jsem si blbě servis, kdy jsem zkazila dva poměrně jednoduché míče, a od té doby se to se mnou táhlo.“
Boulterová soupeřku chválila: „Lucie ukázala, že je hodně talentovaná. Mně pomohlo, že jsem začala hrát agresivněji.“
Havlíčkovou několikrát rozhodily i verdikty elektronického systému posuzování autů. Byla přesvědčená, že Britka poslala míč vedle hřiště, ale byl na čáře.
„S tím tady máme problém poměrně všechny, jak jsem se bavila s holkami v šatně,“ podotkla Havlíčková. „Přijde nám to takové zvláštní, i když s robotem je těžké se hádat. Asi vidí lépe než my, ale není to pro nás úplně jednoduché.“
V úterý na ostravském turnaji nastoupí ještě Tereza Martincová, která se v rámci druhého kola nejdříve od 18.00 utká s Američankou Caty McNallyovou.
Tenisový turnaj žen v Ostravě
tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo: