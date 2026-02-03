Naštvaná? Ne, jsem nasr..., zlobila se Havlíčková. V Ostravě končí i Valdmannová

  15:22
Vyzkoušely si zápasy proti favorizovaným a zkušenějším soupeřkám, v určitých pasážích je dokázaly potrápit. Nakonec ale české tenisové naděje Vendula Valdmannová a Lucie Havlíčková dohrály na turnaji kategorie WTA 250 v Ostravě hned v prvním kole.
Výraz ve tváři Lucie Havlíčkové hovoří za vše.

Výraz ve tváři Lucie Havlíčkové hovoří za vše. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Lucie Havlíčková při podání.
Lucie Havlíčková v utkání s Britkou Katie Boulterovou.
Po vzoru Petry Kvitové se Vendula Valdmannová povzbuzuje zvoláním: „Pojď!“
Vendula Valdmannová se v utkání s Rebeccou Šrámkovou natahuje po míčku.
6 fotografií

„Měla jsem respekt, chybí mi takové zápasy, každý takový je pro mě cenný,“ řekla osmnáctiletá Valdmannová, která po postupu z kvalifikace nestačila na nasazenou čtyřku Slovenku Rebeccu Šramkovou 2:6, 3:6.

„Necítila jsem se nejlépe, ale Rebecca hrála neskutečně. Držím jí palce do dalšího kola,“ řekla Valdmannová. „Ona hraje jinak než ostatní holky, bylo pro mě těžké si na to zvyknout. K tomu mám tři zápasy v nohách, což bylo také znát.“

V čem je podle ní hra Šramkové jiná?

Po vzoru Petry Kvitové se Vendula Valdmannová povzbuzuje zvoláním: „Pojď!“

„Je taková chlapská. Holky hrají jinak, rychleji, víc přímky, ale Rebecca to roztáčí, hraje kraťasy, má dobrý servis. Moc jsem to nezvládla v hlavě.“

Osmnáctiletou Valdmannovou nenakoplo ani vedení 2:0 ve druhé sadě. „Tam jsem měla trochu i štěstí, nebylo to tím, že bych si to úplně sama uhrála, Rebecca mi trochu pomohla.“

Svou premiéru na okruhu WTA si ale pochvalovala. „Bylo to neskutečné. A ještě doma. Budu si to navždy pamatovat a jsem moc ráda, že jsem poprvé mohla takový turnaj hrát tady v Ostravě,“ řekla tenistka, která je z nedalekého Havířova.

Vendula Valdmannová se v utkání s Rebeccou Šrámkovou natahuje po míčku.

Přes první kolo se nedostala ani Lucie Havlíčková, která coby držitelka divoké karty podlehla Britce Katie Boulterové 4:6, 6:3 a 1:6. A byla na sebe pořádně naštvaná.

„Spíš nas*aná, bych to nazvala,“ ulevila si dvacetiletá Havlíčková. „Koncovku druhého setu jsem zvládla dobře, ale třetí jsem začala špatně. Prohrála jsem si blbě servis, kdy jsem zkazila dva poměrně jednoduché míče, a od té doby se to se mnou táhlo.“

Boulterová soupeřku chválila: „Lucie ukázala, že je hodně talentovaná. Mně pomohlo, že jsem začala hrát agresivněji.“

Lucie Havlíčková při podání.
Lucie Havlíčková v utkání s Britkou Katie Boulterovou.

Havlíčkovou několikrát rozhodily i verdikty elektronického systému posuzování autů. Byla přesvědčená, že Britka poslala míč vedle hřiště, ale byl na čáře.

„S tím tady máme problém poměrně všechny, jak jsem se bavila s holkami v šatně,“ podotkla Havlíčková. „Přijde nám to takové zvláštní, i když s robotem je těžké se hádat. Asi vidí lépe než my, ale není to pro nás úplně jednoduché.“

V úterý na ostravském turnaji nastoupí ještě Tereza Martincová, která se v rámci druhého kola nejdříve od 18.00 utká s Američankou Caty McNallyovou.

Tenisový turnaj žen v Ostravě

tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Šramková (4-SR) - Valdmannová (ČR) 6:2, 6:3
Boulterová (Brit.) - Havlíčková (ČR) 6:4, 3:6, 6:1

Čtyřhra - 1. kolo:
Sisková, Gleasonová (2-ČR/USA) - Malečková, Blinkovová (ČR/Rus.) 6:2, 6:4

