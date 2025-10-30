Kdo naváže na Krejčíkovou? Ostrava se v příštím roce dočká turnaje tenisové WTA

  15:46
Do Ostravy se vrátí tenisový turnaj kategorie WTA, jehož dosud poslední ročník se konal v říjnu 2022. Uskuteční se v Ostravar Aréně a Tenisovém klubu Ridera v týdnu od 2. února 2026. Ženská tenisová asociace WTA o tom informovala na svém webu. Hrát se bude na tvrdém povrchu.

Barbora Krejčíková v ostravském čtvrtfinále s Alycií Parksovou. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

V Ostravě se odehraje turnaj elitní kategorie WTA počtvrté. Naposledy se uskutečnil v roce 2022, kdy ho ovládla Barbora Krejčíková. V předcházejících ročnících uspěly také Estonka Anett Kontaveitová a Aryna Sabalenková z Běloruska. V posledních třech sezonách turnaj v kalendáři WTA chyběl.

V Ostravě se bude hrát v týdnu po skončení grandslamového Australian Open v Melbourne. Vedle dvouher budou na programu také čtyřhry.

Zatímco dříve ostravská akce patřila do kategorie WTA 500, nově bude mít úroveň WTA 250. Půjde o druhý turnaj elitního okruhu v Česku. Vedle Ostravy je na programu v červenci také Livesport Prague Open v pražské Stromovce.

