Kolář v Ostravě porazil Kopřivu. Během jediného dne dvakrát

Pochvaloval si, že return mu fungoval i díky předzápasovému rozpinkání s otcem. „S ním je to trochu jiné, než s někým z hráčů. Mohu si říct, co potřebuji, nahraje mi do míst, kam si přeji, abych si balon osahal a pak ho cítím o to lépe,“ uvedl Kolář.

A nevadilo mu ani chladné počasí. „V tom se mi hraje dobře. Klidně, ať to tak zůstane,“ usmál se.

„Ten zápas se od začátku nevyvíjel podle mých not. Zdenda hrál dobře, nebyl jsem schopný mu vzdorovat. Moje údery nebyly dostatečně kvalitní, abych utkání zdramatizoval,“ povzdechl si Kopřiva, který se upřímně radoval, když ve druhé sadě za stavu 0:5 získal jednu hru a odvrátil kanára.

Po nasazené jedničce, Britovi Ryanu Penistonovi, jenž hned v prvním kole nestačil na Jakuba Menšíka 2:6, 3:6, je turnajová trojka Kopřiva dalším nasazeným hráčem, který už skončil.

„Na nasazení vůbec nezáleží. Tady jsou všechno dobří hráči,“ namítl Vít Kopřiva, který se během jednoho dne s Kolářem utkal ještě jednou – ve čtyřhře. A opět prohrál.

Kolář s Adamem Pavláskem ho a Ukrajince Oleksije Krutycha porazili 6:2, 6:4.

„Bylo to lehce pikantní, že jsme znovu hráli spolu. Bohužel náladu jsem si nespravil, ale všichni jsme kamarádi,“ uvedl Kopřiva.

To potvrdil i Kolář: „Jsme kámoši. S Víťou si dobře rozumíme i mimo kurt. Občas spolu i trénujeme.“

Vít Kopřiva, nasazená trojka na challengeru v Ostravě

Připustil, že utkat se s někým v jeden den dvakrát, je netradiční. „Můžete proti sobě hrát jeden den dvouhru a druhý čtyřhru ale takto za sebou je to rarita,“ podotkl Zdeněk Kolář. „Na čtyřhru jsem se těšil, je to zase jiná disciplína.“

Dodal, že zápasy s českými protivníky nijak neprožívá. „Beru ty zápasy jako každé jiné. Jestli porazím Čecha, nebo cizince je jedno,“ uvedl Kolář, který je zatím posledním českým finalistou ostravského turnaje.

V roce 2016 podlehl Francouzi Constantu Lestiennovi 7:6, 1:6, 2:6. „Je hezké, že jsme poslední z Čechů, kdo tady byl ve finále. Kéž by se to letos podařilo znovu... Ale k tomu je ještě dlouhá cesta. Pro mě je každé vítězství ohromně cenné.“