Monfils se snaží vrátit nahoru i v Ostravě. Zastavil sérii porážek

Tam v úterý po čtyřech prohrách na předchozích turnajích uspěl. Přešel přes svého krajana a obhájce loňského prvenství Evana Furnesse 6:3 a 2:0. Ve druhém setu Furness kvůli zdravotním problémům utkání skrečoval.

„Mrzí mě, že Evan nedohrál, ale postupně jsem se zlepšoval,“ připomněl šestatřicetiletý Monfils, že hned na úvod prohrával 0:2, leč před zaplněnými tribunami stav otočil na 5:2. „Hlavně potřebuji nabrat herní kondici.“

Gaël Monfils v Ostravě v pauze mezi sety

Monfils se v Ostravě sžívá nejen s novým prostředím, ale i s tím, že za základní čárou na centr kurtu je kratší prostor k výběhům než mu vyhovuje. „Toho jsem si všiml hned po příjezdu do areálu, ale tak to je a snažím se tomu přizpůsobit,“ podotkl po té, co se cestou z dvorce prodíral mezi fanoušky, kteří se s ním chtěli fotit a jimž rozdával autogramy.

Proč si vůbec vítěz jedenácti turnajů ATP ve dvouhře vybral ostravské klání?

„Po tom, co jsem klesl v žebříčku, musím hrát challengery a viděl jsem, že jeden je i v Ostravě,“ odpověděl Monfils. „Objíždím nová města, ale Ostravu si pamatuji, hrál jsme tady Davisův pohár, a tak jsem si řekl, proč tady nevyrazit znovu. A účast je dobrá.“

Do města se vrátil po více než 14 letech, v březnu 2009 Francie v Davisově poháru podlehla Česku 2:3. Monfils byl mezi náhradníky.

Roky však patřil do silné francouzské čtyřky s Jo-Wilfriedem Tsongou, Gillesem Simonem a Richardem Gasquetem.

Gaël Monfils dobíhá v Ostravě v utkání s krajanem Evanem Furnessem míč.

Vzpomíná i na české strůjce největších daviscupových úspěchů Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka.

„Tomáš je o rok starší než já, tenisově jsme spolu vyrůstali, známe se hodně dlouho. A stejné to je i s Radkem Štěpánkem, často jsme spolu hráli. Jsme přátelé,“ řekl Gaël Monfils.

Oba Češi už nehrají, kariéru ukončili také Tsonga a Simon. Monfils se však dál rve, často s mnohem mladšími protivníky.

„Tenis si stále užívám. Pořád se snažím posouvat svůj limit a brzy se uvidí, jak se mi to daří. Dal jsem si letos malé cíle, ale i ty bude těžké splnit,“ připouští Monfils.

Dodává, že už se nikam nemusí hnát. Má rodinu. S manželkou, někdejší ukrajinskou tenistkou Elinou Svitolinou, vychovávají dceru. „Dalších deset let hrát nechci, ale ještě několik měsíců, možná let, bych se tenisem rád bavil. Bude záležet na tom, co vydrží moje tělo. Klidně mohu skončit brzy, teď však doufám, že ještě několik let hrát budu. Doufám, doufám...“

Právě zdravotní problémy Monfilse srážejí.

„Nedávno jsme začal znovu hrát, ale není to jednoduché,“ vyprávěl Gaël Monfils. „Loni v srpnu jsem po tříměsíční pauze nastoupil v Montrealu, ale třetí zápas jsem musel vzdát. Teď v březnu jsem se vrátil čtyřikrát prohrál. Do dneška. Stále se dávám dohromady. V přípravě si přidávám a věřím, že tělo vydrží a budu v pohodě.“

V Montrealu si poranil chodidlo. Letos v březnu za stavu 3:3 nedohrál zápas prvního kola v Miami s Ugem Humbertem kvůli problémům se zápěstím.

Před Ostravou vyrazil do Banja Luky, kde podlehl Jiřímu Lehečkovi 4:6, 3:6.

Po tom, co Evan Furness (vpravo) utkání v Ostravě skrečoval, Gaël Monfils podává ruku rozhodčímu.

„Jirka je velký talent s obrovským potenciálem. Pořád je velmi mladý, půjde výš,“ podotkl Gaël Monfils, který na české naději oceňuje hru z obou rohů kurtu. „Znám ho několik let, roste z něj špičkový hráč. Pro český tenis to je budoucnost a příslib.“

Monfils nynější úsilí směřuje k věhlasnému Roland Garros. „Snad mi zdraví dovolí, abych si doma v Paříži zahrál,“ podotkl. „Potřebuji mít jistotu, že budu v kondici, že na menších turnajích zvládnu dva zápasy za sebou, abych byl na Grand Slam připravený. A také musím vyhrát nějaké další utkání, abych se cítil dobře a věděl, že mám šanci bojovat.“

Jeho dalším soupeřem v Ostravě bude zřejmě ve čtvrtek odpoledne Damir Džumhur z Bosny a Hercegoviny.