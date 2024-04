Nám klukům z hor zima na kurtu nevadí, říká tenista Kolář

Předčasný konec Nicoda, který prošel do hlavní soutěže z kvalifikace, hodně mrzel. „Měl jsme na víc, takže mě mrzí, že jsem nemohl dohrát. Už to nešlo. Nechci být zraněný na delší dobu,“ dodal devatenáctiletý tenista.

„I tak to byl těžký zápas,“ prohlásil Kolář. „Soupeř hraje výborně, poslední týdny měsíce má formu, takže jsem věděl, že to nebude jednoduché. A co si budeme povídat, dnes už není ani jeden zápas snadný, je jedno, jestli je hráč sto padesátý, dvoustý, anebo pětistý. Úroveň se nesmírně zvedla, takže s každým se neskutečně nadřete.“

Kolář, který z šesti Čechů zůstal v soutěži jediný, se nyní utká s Kazachem Timofejem Skatovem.

Tenisty v Ostravě zatím trápí chladno, včera bylo kolkem šesti stupňů Celsia a na odpoledne meteorologové předpovídali déšť. Pořadatelé tak program zredukovali na nejnutnější zápasy.

„Ten chlad není příjemný pro nikoho,“ uvedl ředitel turnaje Václav Roubíček. Pro hráče, pro diváky ani pro rozhodčí a podavače míčků, kteří se choulí do teplých bund.

Nicod připustil, že zima mohla být příčinou jeho problémů. „Ta záda mě trápila už včera. Dneska se to při jednom pohybu vrátilo.“

Tenisté navíc nemají žádný limit, pokud jde o teplotu při venkovních utkáních. „Přerušit utkání může jen vítr, déšť, a když se setmí,“ potvrdil Roubíček.

Takže teoreticky se může hrát i v mrazu... „Pokud by to šlo,“ pousmál se ředitel turnaje. „Ale třeba v úterý přimrzlo a museli jsme chvíli čekat, protože jak povrch povolil, bylo na kurtu blátýnko.“

Zdeněk Kolář, který v Ostravě obhajuje titul, si z chladného počasí těžkou hlavu nedělá. „Mám to rád,“ konstatoval. „Jak jsme se bavili s mamkou po telefonu, nám klukům z hor, z Vysočiny, to nevadí. Ostatní mrznou a já si to tady užívám.“

Turnaj pokračuje dnes od 10.30, finále dvouhry bude v neděli v 11.00.