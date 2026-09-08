Vítězka dvouhry na Roland Garros 2017 Ostapenková tvrdila, že kouč soupeřící dvojice tleská a křičí po jejích chybách a v čínštině sarkasticky hodnotí její údery, což jí spoluhráčka Sie Šu-wej přeložila.
„Dělají to, protože nás nemůžou porazit,“ řekla Lotyška umpirové rozhodčí. Chování kouče označila za „velmi neuctivé“ a požadovala, aby byl na kurtu překladatel z čínštiny.
Poté, co rozhodčí souhlasil, že se situací bude zabývat, dokráčel čtvrtý nasazený lotyšsko-tchajwanský pár k dvousetovému vítězství.
Výhru Ostapenková oslavila opakovaným důrazným křikem směrem k lóži soupeřek. U sítě si pak podaly ruku všechny hráčky kromě tchajwanských hvězd Čchan Chao-čching se Sie Šu-wej, jejichž rodiny mají dlouhodobé spory.
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Devětadvacetiletá Ostapenková se neocitla v podobné kontroverzi poprvé. Loni na US Open se pohádala s Američankou Taylor Townsendovou, které řekla, že „nemá úroveň ani vzdělání“. Později se za svá slova omluvila.