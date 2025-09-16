Oslavy? Našli jsme jen dvě piva. Berdych o emocích i výhradách k Čechům na exhibici

Ke středečním čtyřicetinám dostal dort s tenisovými míčky a velkým nápisem Davis Cup. Ale nejhezčí dárek Tomáši Berdychovi věnovali jeho svěřenci, kteří v závěru minulého týdne vybojovali přes Američany postup na finálový turnaj prestižní týmové soutěže. „Nic lepšího mi k narozeninám dát nemohli. Ale ještě není hotovo, pořád máme před sebou velký kus práce,“ předesílá český kapitán.
Zrovna v den, kdy oslaví kulaté jubileum, proběhne los, který Čechům určí soupeře pro čtvrtfinále. A závěrečné boje o salátovou mísu vypuknou 18. listopadu.

„Když chcete uspět, musíte porazit všechny,“ zdůraznil Berdych na úterní tiskové konferenci po návratu z Delray Beach. „Samozřejmě bych na začátek radši snazšího soupeře, ale na druhou stranu si myslím, že kdokoli, kdo nás dostane, se na zápas těšit nebude.“

Kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych (vpravo) dostal od předsedy Českého...
Kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych (uprostřed), předseda Českého...

A jak se do Itálie budete těšit vy a váš tým?
Moc. Postupem jsme splnili takový první cíl, který jsme si pro letošek dali. V Boloni bude spousta skvělých hráčů, ale ještě zbývají dva měsíce sezony, během nichž se toho může stát hodně. Proti silným týmům je jednodenní formát do dvou bodů daleko šancovnější než dvoudenní do tří bodů. A samozřejmě bude záležet, jestli budou mít Němci Zvereva či Španělé Alcaraze, popřípadě také Italové Sinnera. Vítězství nad Amerikou nám každopádně dodalo obrovské množství sebevědomí. Víme, že máme na to porážet ty nejlepší, a o to se taky pokusíme.

Jaké silné momenty jste si z utkání proti USA, které jste vyhráli 3:2, odnesl?
Bylo jich strašně moc. Nejprve zjištění, jaké podmínky nás tam čekají, ale pak přicházely ty lepší. A samotné zápasy byly taky velmi silné, prožíval jsem je hodně emotivně. Je něco jiného, když člověk nemůže dění na kurtu tolik ovlivnit, ale zase si pak o to víc užije ty emoce.

Přitom během vaší aktivní kariéry jste tak emotivní nebýval.
Tohle je úplně jiná kapitola. Už nejsem v té tenisové pračce dennodenně, což člověku otevře oči. Už není tolik dušený tím tlakem, který musí tenisté zvládat. Někteří hráči v návalu té strašné únavy projevují emoce hůř a jsou lehce zabrždění, ale já na to teď měl více času a prostoru.

Supervelmoci nepomohly ani fígle. A Češi rázem vystřelili mezi favority Davis Cupu

Můžete ještě s odstupem zhodnotit výkony vašich svěřenců?
Těžko se mi chválí jednotlivci, protože všichni udělali spoustu práce. Menša (Jakub Menšík) zvládl rozhodující utkání, ve kterém jel na morál, vydal ze sebe poslední zbytky sil a předvedl skvělý výkon. A Jirkovi (Lehečkovi) se povedly neuvěřitelné dva dny. Ale taky Petr Brunclík, který byl v týmu jako mladý junior, byl klukům od začátku do konce nápomocný a splnil roli, kterou měl.

Jak jim cenný skalp z Davis Cupu může pomoct do dalších týdnů a měsíců?
Určitě hodně, všichni získali obrovský balík zkušeností. I když Jirka teď musel zrušit turnaj v Tokiu, protože potřebuje nabrat síly, tak myslím, že utkání proti Američanům mu dalo víc než dva klasické podniky ATP. Letos jsem ho ještě neviděl hrát lépe. A podobné to je u Kuby. Poslední období neměl nejideálnější, ale tenhle víkend, i když byl pro něj extrémně náročný, pro něj může být nakopávacím momentem do zbytku sezony.

Jakub Menšík slaví s kapitánem Tomášem Berdychem rozhodující bod v daviscupovém utkání proti Spojeným státům.

Jak jste vítězství přímo na Floridě oslavili?
Měli jsme velké oči, že to bude bujaré, ale když jsme se v pozdních hodinách sešli v lobby hotelu a najedli jsme se, tak jsme spíš do sebe šťouchali, abychom neusnuli. Utkání bylo vysilující, takže jsme si jen lehce připili. Našli jsme dvě piva, která zůstala v šatně, jedno si dal Jirka a druhé Kuba, protože toho odmakali nejvíc, a takhle to v podstatě skončilo.

Ve funkci daviscupového kapitána jste přesně rok, tým jste přebíral loni v září po nepovedené skupině o postup na finálový turnaj. Napadlo by vás tehdy, že letos se mezi nejlepší osmičku kvalifikujete?
Kdybych nevěřil, že se nám to může povést, tak by mě role kapitána asi úplně nelákala a nehrnul bych se do ní. Kluci to proti Američanům neuvěřitelně odmakali. Máme pevné základy, na kterých můžeme stavět.

Jak tedy své dosavadní působení hodnotíte?
Určitě kladně. I když je spousta věcí, které jsou pro mě nové, tak jsou hlavně pozitivní. Negativních moc není, ale vždycky nějaké musí být, aby bylo na čem pracovat. Je tam zkrátka všechno, co jsem čekal, že tam bude.

Když Češi naposledy zdolali USA. Klíčový bod Kordy a triumf nad nejlepším párem

Lehečka, Menšík i Macháč se v průběhu roku vystřídali na postu české žebříčkové jedničky, který je důležitý pro nasazování do zápasů. Cítíte, že mezi nimi panuje rivalita, kdo je v pořadí výše?
Navenek to tak nepůsobí, ale já doufám, že ji mezi sebou mají. Nesmí to samozřejmě přerůst v něco negativního, ale díky zdravé rivalitě se mohou táhnout navzájem. Když se bude dařit jednomu, tak to ty další motivuje, aby ho dohnali.

Zatím jste do týmu jako pátého hráče vždy nominoval nadějného mladíka – zkraje roku Maxe Mrvu, teď Petra Brunclíka. Jste s tímto modelem spokojený, nebo příště plánujete vzít například dalšího deblistu?
Zatím jsem spokojený. Oba splnili svou roli, třeba Petra mohli kluci v tréninku využít na leváka Krajiceka, který za Američany hrál čtyřhru. Myslím, že brát mladé je správné, ale když se budou zlepšovat i deblisté Nouza a Rikl, tak klidně můžou jet oni. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Hlavní je vědět, jaké možnosti jsou k dispozici.

Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych během daviscupového utkání se Spojenými státy

Čtyřhru podruhé hráli Menšík s Macháčem, jsou pro vás aktuálně párem číslo 1?
Momentálně k tomu mají nejblíž. Ale podotkl bych, že by se mělo v nejlepším slova smyslu zapomenout na doby, kdy jsme hráli debla já s Radkem (Štěpánkem), protože tehdejší třídenní formát, byť na tři vítězné sety, byl úplně jiný než ten aktuální na dva dny. Může se sice zdát, že je zbytečný luxus, že máme tři skvělé singlisty, ale dneska je to potřeba.

Právě Menšík a Macháč budou v závěru tohoto týdne startovat na exhibičním Laver Cupu, i když druhý zmíněný je zatím náhradníkem. Vy jste tuto akci zažil při její premiéře v Praze 2017, jaký na ni máte názor?
Myslím, že co se týče jejich dlouhodobějšího vývoje, tak by ji hrát neměli. Mají toho hodně odehráno a ještě je toho hodně čeká a tahle akce je spíš pro kluky, kteří mají více zkušeností. Chápu důvody, proč je pro ně prestižní, třeba i z marketingového hlediska. Ale myslím, že na to mají ještě čas a že tento týden mohli využít efektivněji. Nicméně mi nevadí, že Laver Cup hrají, je to jen čistě můj názor.

Vstoupit do diskuse
16. září 2025  17:01

