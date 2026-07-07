Kontroverzní outfity i zlobivá dcera. Teď obletovanou Japonku prověří Muchová

Ve finále generálky na travnatý grandslam si Ósakaová nechala ošetřovat chodidlo, a když prohrávala 1:6 a 0:1, utkání vzdala. Muchové tím přihrála druhý letošní titul a třetí celkově, ale nutno podotknout, že Češka dominovala a Japonku potíže nelimitovaly nikterak drasticky.
Zkrátka cítila, že nemá šanci, a před travnatým grandslamem nechtěla riskovat zhoršení.
I sama Muchová nyní s odstupem času prohlásila: „Nejsem si úplně jistá, že byla indisponovaná, protože už za dva dny tady ve Wimbledonu hrála naplno první kolo.“
Po něm Ósakaová o svých potížích řekla: „Ráno mám to místo zatuhlé, ale v průběhu dne se uvolňuje.“
A nyní se zdá, že už žádná omezení nemá.
Čtyři odehrané zápasy – nula ztracených setů a znovu získaná aura čtyřnásobné grandslamové šampionky a bývalé světové jedničky.
Především v nedělním osmifinále proti Aryně Sabalenkové předvedla fantastický výkon, současnou vládkyni pořadí zdolala 6:2 a 7:6. Běloruska si po porážce posteskla: „Hrála razantněji než já.“ Což se vyhlášené ranařce příliš často nestává.
Osmadvacetiletá Japonka letos zažívá průlom na trávě. Ve Wimbledonu dosud nikdy nepřekročila třetí kolo, teď už je mezi nejlepší osmičkou.
Zapracovala na pohybu, aby se k úderům dokázala snížit, což je na zelených dvorcích, kde míče tolik nevyskakují, klíčové.
V dosavadním průběhu turnaje ztratila pouze dvě podání.
A pozornost nepoutá jen výkony.
Jak se v poslední době stalo jejím zvykem, na kurt nastupuje v módních outfitech.
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Ósakaová vynesla na kurt Wimbledonu módní kimono. Inspirovala se u Tarantina
V All England Clubu, kde pro oblečení účastníků platí striktní pravidla, přichází v bílém kimonu či dlouhém plášti stejné barvy.
„Mám ráda film Kill Bill, kde postava hraná Lucy Liu nosí právě bílé kimono. Vždycky jsem si říkala, že to je opravdu cool a úžasné. A z toho to vychází. Zároveň tím ukazuju respekt a lásku k Japonsku.“
Na každé kolo se snaží róbu pozměnit a upravit. Prozradila, že se jí na oblečení ptají i ostatní tenistky. „Vypadá to, že to všechny baví. Já jsem na tyhle extravagantní modely zvyklá. Každý má vlastní způsob, jak ukázat, že se zajímají o módu,“ doplnila Ósakaová.
Nicméně se objevují i hlasy, že jde o maškarádu, která k tenisu nepatří. A také že na sebe schválně přitahuje pozornost, přitom v minulosti říkala, že jí zájem není příjemný.
I Muchová, když se s ní střetla na US Open 2024, kde Japonka přišla na dvorec s velkou mašlí na zádech, reagovala: „Asi k tomu ani nemám komentář. Je to zdejší velká hvězda, snaží se přinést něco, co přiláká nějakou pozornost.“
Ale teď už rodačka z Ósaky, jejíž otec je americko-haitského původu, vypadá mnohem vyrovnaněji než v období kolem roku 2021, kdy si kvůli mentálnímu zdraví brala několikaměsíční pauzu.
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Celou sezonu 2023 nehrála kvůli těhotenství a následnému mateřství. Po porodu dcery Shai se vrátila na kurty v roce 2024, ale na předchozí výkony se jí dlouho nedařilo navázat. Až loni se na US Open probila do semifinále, shodou okolností ve čtvrtfinále vyřadila Muchovou, letos na Roland Garros byla mezi nejlepší šestnáctkou.
Díky tomu v žebříčku vystoupala na aktuální 14. místo, nejvýš od ledna 2022.
Mimochodem, v průběhu Wimbledonu, konkrétně minulý čtvrtek, její dcera měla druhé narozeniny. Ale oslavy nešly úplně podle plánu.
„Asi bych vám to neměla říkat, ale byla tak trochu zlobivá,“ pobavila tenistka v pozápasovém rozhovoru po výhře ve třetím kole. „Zkoušeli jsme ji vzít do parku, ale pak musela jít na hanbu. Ale jinak byly narozeniny super. Sfoukla svíčky a něco si přála. Doufám, že si přála, aby byla hodnější, ale pokud ne... Dnešek je pro ni nový den.“
Nicméně nutno podotknout, byť v jisté nadsázce, že problémové chování může mít Shai po mamince. Ósakaová totiž přiznala, když se jí novináři ptali na posun v její mentální síle, že také umí vypěnit.
Poté, co v osmifinále květnového turnaje v Římě utržila debakl od Igy Šwiatekové, sedla na letadlo domů a nebavila se s nikým ze svého týmu.
„Nebylo to zrovna nejprofesionálnější chování a strašně jsem se za to styděla. Pak jsem si ale řekla: ‚Hele, táhne mi na třicet, vážně si musím začít užívat ten čas, co mi zbývá.‘ Tenis je pro mě samozřejmě moc důležitý, ale mám život i mimo něj.“
Teď vyhlíží odvetu s Muchovou, s níž má vzájemné skóre 3:3, pokud počítáme i nedávné nedohrané finále v Bad Homburgu.
O rok starší Češka a současná světová devítka bude chtít potvrdit, že – jak sama říká –, když má dobrý den, tak jí ranařky nevadí.
„Finále v Bad Homburgu jsem začala solidně a na kurtu jsem se cítila dobře. Tam mi její síla vyloženě seděla. Byla jsem schopná sama zrychlit hru a hrát proti ní v rychlém tempu. Tak uvidíme, jak to dopadne tentokrát.“
Pro Muchovou půjde o osmé grandslamové čtvrtfinále v kariéře a třetí ve Wimbledonu. Bilanci v nich drží lehce pozitivní 4:3, ale v All England Clubu se přes tuto fázi ještě nedostala.
Povede se jí to prolomit?
Wimbledon každopádně souboj české kouzelnice a japonské hvězdy v kimonu vyhlíží s napětím a očekáváním.