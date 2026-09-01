K pondělnímu prvnímu kolu nastoupila v tunice s kapucí přes nadýchanou dlouhou bílou tylovou sukni. V duelu s Anastasií Zacharovovou vydřela postup dvakrát 7:6 a ve druhém kole bude hrát proti Kateřině Siniakové.
Zpočátku to pro čtyřnásobnou grandslamovou šampionku vypadalo na snadný zápas. Nad Ruskou ze začátku druhé stovky žebříčku vedla 4:1, Zacharovová ale vyrovnala a dokonce mohla set za stavu 6:5 dopodávat.
To se jí ale nepovedlo a Ósakaová první tiebreak získala 8:6. Vyrovnaný souboj dospěl do zkrácené hry i ve druhém setu, tentokrát favoritka uspěla 7:3.
Postup pečetila po půlnoci místního času. „Nehrála jsem od Toronta, takže to trochu skřípalo. V prvních kolech jsem vždycky nervózní. Ale chci hrát dobře a ukázat vám nové modely,“ řekla Ósakaová v rozhovoru na kurtu.
Basketbalem je inspirovaná celá letošní newyorská kolekce firmy Nike, což je poznat třeba na úborech Carlose Alcaraze.
|
Nosková na US Open setřásla trápení, v prvním kole uspěli i Muchová či Menšík
„Nike řekl basketbal, tak jsem si řekla: když chcete basketbal, dám vám basketbal. Vyjadřuju se prostřednictvím oblečení a jsem ráda, že to lidé oceňují,“ uvedla Ósakaová ke svému outfitu s červeno-černou čelenkou a zapletenými copánky.
„Je to moje pocta Iversonovi. Mám ho opravdu hodně ráda,“ řekla o členovi basketbalové Síně slávy.
Ósakaová na grandslamech nastupuje v extravagantních outfitech pravidelně. Jaký asi zvolí ve středu proti Siniakové?