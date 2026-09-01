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Opět extravagantní Ósakaová. Nastoupila v kapuci a sukni, inspiroval ji basketbal

Autor: ,
  15:55
Japonská tenistka Naomi Ósakaová nastupuje k prvnímu kolu US Open.

Japonská tenistka Naomi Ósakaová nastupuje k prvnímu kolu US Open. | foto: Reuters

Japonská tenistka Naomi Ósakaová nastupuje k prvnímu kolu US Open.
Japonská tenistka Naomi Ósakaová v prvním kole US Open
Japonská tenistka Naomi Ósakaová nastupuje k prvnímu kolu US Open.
Japonská tenistka Naomi Ósakaová nastupuje k prvnímu kolu US Open.
76 fotografií
Znovu nepřehlédnutelná byla při nástupu na kurt japonská tenistka Naomi Ósakaová. Na US Open předvedla další ze svých extravagantních modelů, dvojnásobná šampionka newyorského grandslamu se tentokrát nechala inspirovat americkým basketbalistou Allenem Iversonem.

K pondělnímu prvnímu kolu nastoupila v tunice s kapucí přes nadýchanou dlouhou bílou tylovou sukni. V duelu s Anastasií Zacharovovou vydřela postup dvakrát 7:6 a ve druhém kole bude hrát proti Kateřině Siniakové.

Zpočátku to pro čtyřnásobnou grandslamovou šampionku vypadalo na snadný zápas. Nad Ruskou ze začátku druhé stovky žebříčku vedla 4:1, Zacharovová ale vyrovnala a dokonce mohla set za stavu 6:5 dopodávat.

Japonská tenistka Naomi Ósakaová nastupuje k prvnímu kolu US Open.
Japonská tenistka Naomi Ósakaová v prvním kole US Open
Japonská tenistka Naomi Ósakaová nastupuje k prvnímu kolu US Open.
Japonská tenistka Naomi Ósakaová nastupuje k prvnímu kolu US Open.
76 fotografií

To se jí ale nepovedlo a Ósakaová první tiebreak získala 8:6. Vyrovnaný souboj dospěl do zkrácené hry i ve druhém setu, tentokrát favoritka uspěla 7:3.

Postup pečetila po půlnoci místního času. „Nehrála jsem od Toronta, takže to trochu skřípalo. V prvních kolech jsem vždycky nervózní. Ale chci hrát dobře a ukázat vám nové modely,“ řekla Ósakaová v rozhovoru na kurtu.

Basketbalem je inspirovaná celá letošní newyorská kolekce firmy Nike, což je poznat třeba na úborech Carlose Alcaraze.

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„Nike řekl basketbal, tak jsem si řekla: když chcete basketbal, dám vám basketbal. Vyjadřuju se prostřednictvím oblečení a jsem ráda, že to lidé oceňují,“ uvedla Ósakaová ke svému outfitu s červeno-černou čelenkou a zapletenými copánky.

„Je to moje pocta Iversonovi. Mám ho opravdu hodně ráda,“ řekla o členovi basketbalové Síně slávy.

Ósakaová na grandslamech nastupuje v extravagantních outfitech pravidelně. Jaký asi zvolí ve středu proti Siniakové?

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