Serena se vrací, utká se s Češkou. Proč si vybrala mě? diví se její parťačka

Williamsová se na kurty vrací po téměř roční pauze. V Eastbourne nastoupí jen do čtyřhry, chce se rozehrát před Wimbledonem, který začne příští pondělí. Američanka na něj dostala divokou kartu.

Dříve hrávala debla převážně se sestrou Venus, s níž ovládla čtrnáct grandslamů a troje olympijské hry, vyzkoušela si i spolupráci s Martinou Navrátilovou nebo Caroline Wozniackou.

V úterý do této vybrané společnosti přibude Džabúrová, kterou americká hvězda oslovila těsně před Roland Garros.

„Popravdě ani nevím, proč si vybrala zrovna mě. Možná se dívala na turnaj v Madridu,“ směje se Tunisanka v narážce na svůj triumf na podniku před antukovým grandslamem.

Zůstává zbytečně skromná, v současnosti totiž patří k nejlepším tenistkám na okruhu. Dalo by se říct, že je první z mnoha vzdálených pronásledovatelek suverénní Igy Šwiatekové.

Ovšem že se Williamsová do tenisového světa vrací, musela držet v tajnosti. Vždyť sama Američanka teprve minulé úterý oznámila, že od organizátorů Wimbledonu obdržela divokou kartu. A vzhledem k dlouhému zápasovému výpadku tento týden absolvuje přípravnou čtyřhru.

„Chtěla jsem to všem říct, ale nemohla jsem. Prozradila jsem to jen rodině, ale ani svým nejbližším přátelům jsem to nevyzradila,“ uvedla Džabúrová pro oficiální web WTA.

Na dlouho očekávaný debl se naladila zmíněným úspěchem v Berlíně, který ovšem její obavy z vystoupení v Eastbourne nijak neumenšil.

„Serena je legenda našeho sportu, jsem z toho děsně nervózní. Ale doufám, že odehrajeme skvělé zápasy. Jsem natěšená a mám velké štěstí, že si vybrala zrovna mě. Jsem moc ráda, že s ní můžu sdílet kurt. Vždycky jsem se na ni dívala a podporovala ji.“

Ostře sledovaný americko-tuniský tandem se v úterý v prvním kole utká s Češkou Marií Bouzkovou a Španělkou Sarou Sorribesovou. Tedy s dvojicí, která v dubnu triumfovala na turnaji v Istanbulu. Na začátek nic lehkého.

„Ale nemůžu se dočkat,“ ujišťuje Džabúrová. „Serenu jsem párkrát potkala i mimo kurt a vždycky na mě byla milá. Pamatuju si, jak jsme si na olympiádě v Riu vyměnily odznáčky.“

Teď dostane Tunisanka příležitost pochytit od 23násobné grandslamové šampiony cenné rady. A pokud ji na oplátku předá něco ze své aktuální formy, může se Williamsová stát postrachem Wimbledonu. Jako už mnohokrát předtím.