Jako hrát v nacistickém Německu, kritizuje Ukrajinka Rusko. Od WTA dostala pokutu

Markéta Plšková
  16:06
Pozornost upoutala už na začátku roku na Australian Open, když po prohře s obhájkyní titulu přišla na tiskovou konferenci v tričku s nápisem: „Potřebuji vaši pomoc s ochranou ukrajinských dětí a žen, ale tady o tom nemůžu mluvit“. Od té doby ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová hlasitě kritizuje běloruské i ruské soupeřky. A nyní se ozvala s tím, že ji Ženská tenisová asociace (WTA) umlčuje.
Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová v prvním kole Australian Open | foto: Reuters

„Začali mě vydírat, že dostanu pokutu a další sankce. Poslední dobou se kvůli tomu cítím hrozně, chtěla jsem s nimi komunikovat, ale nikdy se mi neozvali. WTA je na jejich straně (Rusů a Bělorusů), nezajímá je nic jiného než komerční zisk,“ rozpovídala se Olijnikovová v rozhovoru pro Bounces.

Vedení asociace totiž měla údajně pobouřit několika „kontroverzními“ kroky. Po zápase s Maďarkou Annou Bondárovou soupeřce nepodala ruku kvůli její účasti na exhibici v Petrohradu. Za stejnou věc kritizovala třeba i Daniila Medveděva, dále upozornila, že světová jednička Aryna Sabalenková reagovala na propagandistické video.

Ruská influencerka Victoria Bonjaová na instagram nahrála příspěvek, kde vyjadřuje podporu Vladimiru Putinovi. Doslova v něm říkala: „Vladimire Putine, podporujeme tě. Jste velmi silný politik.“ A právě na tento post Sabalenková a další tenistky přidala srdíčko.

„Pokud lidé jako ony dávají lajk takovým příspěvkům nebo se účastní propagandistických turnajů, vytváří to obraz, že můžete jít do války, zabíjet Ukrajince, zabíjet ukrajinské děti, znásilňovat ukrajinské ženy. A když se vrátíte do Ruska, společnost vás stejně přijme,“ vysvětlila Olijnikovová.

Zároveň upozornila na příklon Sabalenkové k běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi. Aktuálně nejlepší tenistka světa v roce 2020 podepsala dokument na jeho podporu. A i když po otázkách reportérů zmínila, že válku a tudíž ani aktuální režim v Bělorusku nepodporuje, od nejvyššího muže její rodné země jí stále chodí blahopřání.

Když loni ovládla poslední grandslam sezony, americký prezident Donald Trump ji zmínil v dopise Lukašenkovi. „Obzvlášť nás těší obrovský úspěch běloruské tenistky Aryny Sabalenkové na US Open v New Yorku. Reprezentuje to nejlepší z vaší země a víme, že na její úspěchy musíte být hrdí.“

I takové jednání ukrajinským tenistkám vadí. Od začátku války žádná z nich po zápasech nepodává ruským a běloruským soupeřkám ruku, často se ozývají proti jejich účasti i krokům WTA. A tou nejhlasitější je právě Olijnikovová.

Dcera vojáka zaujala nejen květinami na obličeji. Dům naproti zasáhl dron, líčila

„Měla jsem hodně nápadů na humanitární akce, ale nikdy jsem nedostala odpověď,“ narážela na komunikaci WTA. „Vyvíjí na mě tlak, protože nejsem žádné slavné jméno a mluvím o velkých hvězdách. Ale já nikoho nenapadám, pouze říkám pravdu.“

WTA se po zveřejnění rozhovoru s Olijnikovovou vyjádřila. „Nadále jednoznačně odsuzujeme ruskou válku proti Ukrajině a od začátku konfliktu konzistentně podporujeme ukrajinské tenistky. Všechny hráčky mají právo se vyjadřovat. Zároveň se WTA zavazuje udržovat profesionální a respektující prostředí pro všechny tenistky bez ohledu na jejich národnost či zemi původu.“

Ukrajinské tenistky však už několikrát zmínily, že asociace jejich prosby ignoruje. Vadí jim, že místo toho propaguje právě Sabalenkovou, která na sociálních sítích WTA dostává hodně prostoru.

Tenistka Oleksandra Olijnikovová.

„Ale když dělají rozhovory se mnou, devadesát procent z nich vždycky vystřihnou,“ zlobí se Olijnikovová. „Je to hodně smutné. Tvrdě jsem pracovala. Můj otec je v armádě, můj přítel je v armádě. A WTA na mě vyvíjí tlak, protože poškozuji jejich komerční zájmy.“

Asociaci se podle jejích slov obzvláště nelíbilo, když se rozpovídala o exhibici v Petrohradu. Na ní totiž odcestovala i Maďarka Bondárová, které při vzájemném střetnutí Olijnikovová nepodala ruku. „Přijala krvavé peníze, to nikdy nebudu respektovat.“

„Ruskou exhibici pořádá Gazprom, který je jedním z klíčových finančních pilířů ruské válečné mašinérie. Jsou to stejné peníze, které Rusko používá k zabíjení a mrzačení ukrajinských žen a dětí,“ zmínila. „Pokud se na to podíváme z historické perspektivy, je to jako hrát v nacistickém Německu, vzít si peníze, užít si zápas a tvářit se, že je všechno normální.“

Po tomto oznámení měli za Olijnikovovou přijít dva zaměstnanci WTA, kteří Ukrajince vyčetli, že na maďarskou soupeřku útočí. A na nedávném turnaji v Charlestonu dostala ukrajinská tenistka pokutu.

Oleksandra Olijnikovová na Australian Open
Tenistka Oleksandra Olijnikovová se natahuje za míčkem na Australian Open.

„Nevím, jestli bych o tom měla mluvit, ale strhli mi prize money. Nejdřív mi vyhrožovali sankcemi, které bych nikdy nebyla schopná zaplatit. Ale nakonec to bylo mnohem méně. Celé to asi bylo součástí zastrašování,“ svěřila se.

Kvůli tlaku žije poslední týdny ve stresu, zmínila také, že by kvůli špatnému psychickému stavu mohla s tenisem skončit. Nejhorší je podle ní ale rozdíl mezi „nablýskaným a luxusním“ životem na turnajích a situací v rodné zemi.

„Když se vrátím na Ukrajinu, vidím realitu. Vidím zničené budovy, slyším útoky. A tady mě pak umlčují. Vůbec nevím, jak ten pocit popsat.“

Jako hrát v nacistickém Německu, kritizuje Ukrajinka Rusko. Od WTA dostala pokutu

