Dcera vojáka zaujala nejen květinami na obličeji. Dům naproti zasáhl dron, líčila

Autor:
  13:49
I když ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová na Australian Open vypadla hned v prvním kole, zanechala velmi silný dojem. Nejen díky tomu, že vzdorovala obhájkyni titulu Madison Keysové. Navzdory porážce rozdávala úsměvy a také dojemně hovořila o své vlasti trpící ve válce. V bytě v Kyjevě nemá elektřinu, vodu ani topení a její otec slouží v armádě přímo na frontě.
Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová v prvním kole Australian Open

Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová v prvním kole Australian Open | foto: AP

Tenistka Oleksandra Olijnikovová.
Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová v prvním kole Australian Open
Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová v prvním kole Australian Open
Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová (vlevo) objímá Američanku Madison...
10 fotografií

Pětadvacetiletá Ukrajinka zaujímá v žebříčku 92. místo, proto všechny překvapilo, když v úterý nastoupila na světovou devítku Keysovou nebojácně.

V aréně Roda Lavera vedla v prvním dějství 4:0, v koncovce měla dva setboly a loňskou šampionku pořádně trápila. Vysoké údery střídala s čopy a těžila z chyb rozhozené Američanky.

Osm postupů na Australian Open! Dál jdou Menšík, Macháč, Plíšková či Valentová

A přestože se favoritka po vlažném úvodu rozehrála a otočila skóre na 7:6 a 6:1, Olijnikovovou to nezarmoutilo. K síti zamířila s úsměvem, soupeřku objala a pak mávala divákům, kteří jí po zásluze aplaudovali.

„Hrála neuvěřitelně,“ ocenila soupeřku Keysová. Což Ukrajinku ještě víc rozzářilo a nadšeně rozdávala fanouškům další a další podpisy.

„Jsem tak šťastná, že tu můžu být,“ zářila později na tiskovce.

Není divu, vždyť grandslamovou hlavní soutěž okusila vůbec poprvé v kariéře. Dosud nestartovala ani v hlavním pavouku na okruhu WTA.

Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová v prvním kole Australian Open
Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová (vlevo) objímá Američanku Madison...

Zkrátka se najednou dostala do úplně jiného světa. „Budu si to pamatovat do konce života,“ přiznala.

Zaujala nejen pozitivním vystupováním, ale také vzhledem. Tváře si nechala nazdobit dočasně vytetovanými květinami, které přidala k četným kresbám jinde po těle.

Nicméně do Melbourne zároveň přicestovala s vážným poselstvím.

Mezi novináře přišla v tričku s nápisem „Potřebuji vaši pomoc s ochranou ukrajinských dětí a žen, ale tady o tom nemůžu mluvit“. Narážela tím na zákaz politických projevů na grandslamech. Ale přesto se rozhovořila o tíživé situaci ve vlasti.

„Noc předtím, než jsem vyrazila do Austrálie, bylo na Ukrajině několik velkých útoků. Dron narazil do domu přes ulici, kde bydlím, a můj byt se kvůli té explozi otřásal.“

V roce 2011 z Ukrajiny kvůli vládě tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče s rodinou uprchli do Chorvatska, které Olijnikovová i reprezentovala.

Nedávno se ale do rodné země vrátila. Žije a trénuje v Kyjevě, její otec a trenér Denis slouží v armádě. A Olijnikovová skrze tenisovou kariéru šíří povědomí o hrůzách, které se na Ukrajině už skoro čtyři roky dějí.

Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová v prvním kole Australian Open

„Je velmi smutné, že válka trvá už tak dlouho. Myslím, že lidé po tolika letech ztrácejí pozornost. Ve svém bytě nemám elektřinu, vodu ani topení. Takhle to u nás vypadá.“

Ještě před osmi měsíci byla v žebříčku na 274. místě, ale od té doby posbírala tři tituly z turnajů WTA 125, posunula se do elitní stovky a tím pádem i na grandslamy.

Vzestup přičítá tomu, že se její otec vydal do armády, jeho statečný krok ji motivoval.

I když ho s sebou v Melbourne neměla, výkonem mu na dálku udělala radost. „Řekl mi, že to byl úžasný zápas,“ přiblížila Olijnikovová. „Vždycky snil o tom, že si zahraju v aréně Roda Lavera, a teď jsem mu toto přání splnila, navíc v takhle těžké situaci. Tak co může být víc?“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Muchová vs. ParksováTenis - - 21. 1. 2026:Muchová vs. Parksová //www.idnes.cz/sport
21. 1. 06:30
  • 1.08
  • -
  • 8.19
Bouzková vs. ŚwiatekováTenis - - 22. 1. 2026:Bouzková vs. Świateková //www.idnes.cz/sport
22. 1. 01:00
  • 6.31
  • -
  • 1.12
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Slavia - Barcelona v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté před utkáním Ligy mistrů proti Bilbau.

Do Vršovic míří jeden z nejslavnějších klubů fotbalové historie. Slavia v 7. kole Ligy mistrů přivítá Barcelonu. Kde sledovat atraktivní duel živě a jaké další zajímavosti zápas provázejí? Vše...

20. ledna 2026  14:18

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

20. ledna 2026  14:13

Švéd žongloval s míčem 28 hodin. Přepsal rekordní tabulky

Švédský freestyle fotbalista Daniel Yaakob během rekordního pokusu v hale...

Zvládnout deset nožiček bývá pro začátečníky úspěch. Švéd Daniel Yaakob ale žonglérskou dovednost posunul na úroveň, která bere dech. V hale sportovního komplexu Rydshallen ve švédském Linköpingu...

20. ledna 2026  14:06

Dcera vojáka zaujala nejen květinami na obličeji. Dům naproti zasáhl dron, líčila

Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová v prvním kole Australian Open

I když ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová na Australian Open vypadla hned v prvním kole, zanechala velmi silný dojem. Nejen díky tomu, že vzdorovala obhájkyni titulu Madison Keysové....

20. ledna 2026  13:49

Přijeli pro podpis až z Německa, ale měli smůlu. Jaký byl přílet Barcelony do Prahy?

Ihned po příletu do Prahy zamířili barcelonští fotbalisté do přistavených...

Nejdřív vyrazilo jen pár zkušených nadšenců, záhy se ale k venkovnímu plotu s výhledem na dráhu vrhl celý dav. „Už přistáli,“ ozývalo se postupně podle toho, kdo zrovna kontroloval aplikaci na...

20. ledna 2026  13:46

Osm postupů na Australian Open! Dál jdou Menšík, Macháč, Plíšková či Valentová

Aktualizujeme
Tomáš Macháč se hecuje v prvním kole Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Hned osm českých tenistů postoupilo v úterý do druhého kola Australian Open. Své zápasy zvládli Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Karolína Plíšková, Nikola Bartůňková, Kateřina Siniaková i...

20. ledna 2026  13:42

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Markéta Davidová se rovná na střelnici během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

20. ledna 2026  13:40

Pošťuchuje, provokuje, hecuje. Ještě jeden sen rošťáka Vyorala: Chci zkusit cizinu

Ústecký basketbalista Tomáš Vyoral střílí v derby proti Děčínu.

Miláček, nebo rošťák? Obojí. Basketbalista Tomáš Vyoral je anděl s ďáblem v těle, který v současnosti svoji Slunetu zvedá do nebes a soupeře posílá do pekla. Ústecký virtuos má senzační, snad až...

20. ledna 2026  13:25

V italské lize je nejtěžší vítězit, má jasno Fábregas. Jak se mu daří mise v Comu?

Kouč Coma Cesc Fábregas během utkání s Laziem.

Ještě neuplynuly ani dva roky od chvíle, kdy slavili postup do první italské ligy. Tím ale vzestup fotbalového Coma neskončil. Spíš naopak. Klub z oblasti Lombardie se mezi elitou neztratil, aktuálně...

20. ledna 2026  13:16

Zdálo se, že je vše ztraceno, uznal Menšík po obratu. Pomohl si exhibičním brejkem

Jakub Menšík se na sebe zlobí v prvním kole Australian Open.

Ani když vyhrál první set, necítil, že by byl v zápase tím dominantnějším. „Přišlo mi, že tahám za kratší konec,“ přiznal Jakub Menšík. V úvodním kole tenisového Australian Open se nadřel, otáčel...

20. ledna 2026  12:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Olympijská nominace. S Hákem a bez Marečka. Davidovou dál trápí bolavá záda

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu

Je rozhodnuto. Čeští trenéři oznámili nominaci na olympijské hry v Milánu a Cortině. V pětičlenném výběru mužů chybí Jonáš Mareček, který předtím absolvoval celou sezonu ve Světovém poháru. Naopak...

20. ledna 2026  12:33

Světový pohár v biatlonu se blíží, Vysočina očekává nápor 80 tisíc fanoušků

Více než pětadvacet tisíc diváků vytvořilo ve čtvrtek ve Vysočina Areně...

Vysočina Arena se chystá na největší sportovní událost roku. Světový pohár v biatlonu, který v Novém Městě na Moravě vypukne ve čtvrtek 22. ledna, přiláká do Žďárských vrchů desetitisíce lidí....

20. ledna 2026  12:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.