Odměna pro wimbledonskou šampionku. Nosková se kvalifikovala na Turnaj mistryň

Jistotu startu v kalifornské poušti už měla ve čtyřhře světová jednička Kateřina Siniaková. Ve dvouhře jsou ve hře ještě čtyři místa a poslední z nich aktuálně drží poražená wimbledonská finalistka Karolína Muchová.
Jednadvacetiletá Nosková letos získala na WTA Tour dva tituly, před triumfem na londýnském grandslamu vyhrála v červnu také na trávě turnaj v Berlíně. Na „pátém grandslamu“ v Indian Wells postoupila vsetínská rodačka na jaře do semifinále a před měsícem si zahrála čtvrtfinále US Open.
Nosková svou kvalifikací na Turnaj mistryň prodloužila úspěšnou sérii českých tenistek. Ve dvouhře mělo Česko na finále WTA Tour zástupce ve 13 z posledních 15 ročníků.
Společně s Noskovou dnes získala definitivu účasti na Turnaji mistryň také ruská šampionka z Roland Garros Mirra Andrejevová. Už dříve si start zajistily nejlepší dvě hráčky světového žebříčku Jelena Rybakinová z Kazachstánu a Běloruska Aryna Sabalenková.