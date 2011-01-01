náhledy
Dlouhých osm let čekaly české tenistky na další titul z týmové soutěže. Dočkaly se nyní v Šen-čenu, kde svěřenkyně Barbory Strýcové suverénně potvrdily roli hlavních favoritek. V historii samostatné země získaly sedmou trofej, připomeňte si ty předchozí, které se zrodily ve zlaté éře mezi lety 2011 a 2018.
Autor: Reuters
MOSKVA 2011. První titul v samostatné historii země - šestý celkově i s dobami Československa - získaly tenistky v roce 2011 v Moskvě. Ve finále proti Ruskám uspěly 3:2 díky sestavě (zleva) Lucie Hradecká, Lucie Šafářová, nehrající kapitán Petr Pála, Květa Peschkeová a Petra Kvitová.
Autor: AP
Hlavní postavou českého úspěchu byla Kvitová, která korunovala báječnou sezonu po titulu z Wimbledonu i Turnaje mistryň dvěma body.
Autor: Reuters
Rozhodující třetí bod přidaly ve čtyřhře Peschkeová (vlevo) a Hradecká, které deklasovaly Kirilenkovou a Vesninovou 6:4 a 6:2. A odstartovaly tak zlatou českou éru.
Autor: AP
PRAHA 2012. Obhajobu prvenství před domácím publikem proti Srbkám (3:1) zařídily (zleva) Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká, Petra Kvitová a Lucie Šafářová.
Autor: Michal Šula, MAFRA
Tentokrát byla hlavní hrdinkou Šafářová. Nejprve si bez ztráty setu poradila s Ivanovičovou a za stavu 2:1 smetla Jankovičovou.
Autor: AP
Jiná levačka Kvitová potěšila fanoušky v Praze výhrou nad Jankovičovou. A druhý český titul byl na světě.
Autor: Michal Šula, MAFRA
PRAHA 2014. Po roční odmlce se reprezentantky vrátily na vrchol. Opět v O2 areně přemohly Německo 3:1, finálový tým tvořily Lucie Šafářová, Lucie Hradecká, Petra Kvitová a Andrea Hlaváčková.
Autor: Michal Šula, MAFRA
Opět u toho nemohla chybět lvice Kvitová. Na úvod smetla Petkovicovou a za stavu 2:0, ke kterému přispěla i Šafářová, zařídila rozhodující bod v souboji hvězd proti Kerberové.
Autor: Michal Šula, MAFRA
Třetí set bravurně otočila z 1:4 na 6:4 a radostí padla na zem. „Ani nevím, kde jsem tu sílu našla,“ líčila. A stejně jako v roce 2011 zopakovala parádní dvojboj cenných titulů z Wimbledonu i Fed Cupu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
PRAHA 2015. Finálová odveta s Ruskami, tentokrát doma. A opět se nejtěsnějším možným poměrem 3:2 radovala sestava kapitána Pály.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Rusky podržela dvěma body Šarapovová, ale největší komplimenty patřily Plíškové. Nejprve za stavu 1:2 srovnala proti Pavljučenkovové...
Autor: Michal Růžička, MAFRA
... a poté v rozhodující čtyřhře společně se Strýcovou otočily duel s Pavljučenkovovou a Vesninovou. „Je to jeden z nejkrásnějších momentů v kariéře,“ zářila Plíšková. „Jsem šťastná, že jsme to zvládly.“
Autor: Michal Růžička, MAFRA
2016 ŠTRASBURK. Ani nepřízeň z tribun české finálové kouzlo nezlomila. Tým (zleva) Lucie Hradecká, Petra Kvitová, Barbora Strýcová a Karolína Plíšková v čele s kapitánem Petrem Pálou porazil domácí Francouzky 3:2.
Autor: Reuters
Hned v první dvouhře udolala Plíšková Mladenovicovou až 16:14 ve třetím setu. Následně reprezentantky vinou dvou bodů Garciaové prohrávaly 1:2. Srovnání zařídila střídající Strýcová proti Cornetové...
Autor: AP
... a pak Strýcová společně s Plíškovou ve čtyřhře udolaly Garciaovou a Mladenovicovou. „I malý kašpárek může zahrát velké divadlo,“ smála se drobná a energická Češka.
Autor: AP
PRAHA 2018. Sestava (zleva) Lucie Šafářová, Petra Kvitová, Barbora Strýcová, kapitán Petr Pála, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková triumfovala opět v největší české hale. Tentokrát v ní reprezentantky nedaly šanci Američankám, smetly je 3:0.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
O dva body se postarala nová tvář týmu, Siniaková. Porazila Riskeovou a také Keninovou. „Úžasné! Něco výjimečného,“ jásala.
Autor: Michal Šula, MAFRA
Třetí bod výhrou nad Keninovou přidala Strýcová, pro kterou to byl poslední reprezentační zápas. Kdo by si tehdy pomyslel, že u dalšího titulu už bude jako kapitánka. A že se na něj Češky načekají osm let...
Autor: Michal Šula, MAFRA
ŠEN-ČEN 2026. Už v novém formátu soutěže triumfovaly (zleva) Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Marie Bouzková, kapitánka Barbora Strýcová, Karolína Muchová a Linda Nosková. Společně s nimi pózovala při ceremoniálu legendární Billie Jean Kingová, po které se soutěž nově jmenuje.
Autor: Reuters
Na slavné odkazy Kvitové, Šafářové, Plíškové či Strýcové navázala v Číně Nosková, jež vyhrála všechny tři své dvouhry. Včetně té rozhodující ve finále proti Ukrajinkám, v němž porazila Svitolinovou 6:3 a 7:6. Na finálovém turnaji přidaly dva body Muchová a jeden Bouzková.
Autor: Reuters
A první gratulantkou, která k Noskové přiběhla slavit přímo na kurt, byla Strýcová. Čtvrtá žena v historii, která týmovou soutěž ovládla jako hráčka i kapitánka.
Autor: Reuters