Lepší dostat vakcínu než virus. Proč se tenisté (ne)chtějí očkovat

Nejprve první skupina, která se k vakcinaci staví kladně: pány a dámy s raketami motivuje nejen ochrana proti nemoci, ale také vidina návratu k normálnímu životu a režimu na turnajích.

V posledních měsících museli ve své branži skousnout ne zrovna příjemné novinky. Karanténa, bublina, testy, prázdné tribuny… A podstupovat stejné kolečko na každé další štaci už pro některé začíná být k nevydržení.



Podle odborníků je nejspolehlivější cestou k návratu k dřívějšímu způsobu života, nejen sportovního, očkování.

Jeho hlasitým příznivcem v tenisové branži je Nadal, jeden z předních kandidátů na zařazení do chystaného programu španělské vlády pro vakcinaci olympioniků.



„Jestli mi nabídnou příležitost nechat se očkovat, dychtivě po ní skočím. Je to jediný způsob, jak můžeme překonat tuto noční můru, kterou už rok zažíváme,“ uvedla světová trojka tento týden na podniku v Monte Carlu.

„Dovídáme se, že dopady viru jsou mnohem horší než vedlejší účinky vakcíny, alespoň v procentuálním vyjádření,“ poznamenal Nadal k obavám z možných následků. „Musí nás k tomu pohnout veřejný zájem. Mnoho lidí trpí, proto je logické nechat se očkovat.“

S pobídnou přišla i samotná ATP, mužská tenisová asociace chce motivovat hráče k vakcinaci tím, že před turnaji nebudou muset do karantény a v případě kontaktu s pozitivně testovaným nebudou bráni jako blízký kontakt a také se vyhnou izolaci.

Ještě dál zašli organizátoři turnaje WTA v Charlestonu z minulého týdne, kteří všem účastnicím ve spolupráci s firmou Johnson & Johnson nabídli jednu dávku. A pak už záleželo na každé hráčce, jak s příležitostí naloží.

Šanci využila třeba Anastasia Potapovová, 75. tenistka žebříčku, byť pro ni rozhodování vzhledem ke strachu z jehel nebylo jednoduché.

„Byla jsem velmi nervózní, ale nebylo se čeho bát. Ve skutečnosti to trvalo tak tři vteřiny a vůbec jsem jehlu necítila. Pak mě trochu bolela ruka, ale po pěti minutách to bylo v pořádku,“ líčila své dojmy dvacetiletá Ruska.

„Vůbec jsem to neplánovala, proto to pro nás všechny bylo tak překvapující. Je lepší dostat vakcínu než virus. Děkuji WTA za tuto příležitost, doufám, že se jednoho dne vrátíme do normálu.“

K tomu, že vakcinaci podstoupili, se dosud veřejně přihlásili například Rumunka Halepová či Srbové Dušan Lajovič a Filip Krajinovič. Běloruska Azarenková pak dostala termín na příští týden a zůstala kvůli němu doma, místo aby startovala na turnaj ve Stuttgartu.

Váhají Djokovič i basketbalista James

Někteří ze světa raket, míčů a kurtů se však k očkování stavějí zdrženlivěji.



První hráč světa Djokovič se už před rokem nechal slyšet, že pokud by byla vakcinace vyžadována třeba k cestování, nejspíš by nikam nevyrazil.

„Osobně jsem proti očkování a nechtěl bych, aby mě k tomu někdo nutil, abych mohl cestovat,“ objasňoval své uvažování. „Ale pokud to bude povinné? Budu se muset rozhodnout. Mám na to svůj názor, a zda ho někdy přehodnotím, to nevím.“

Tento týden v Monte Carlu pak sdělil, že se o problematiku a možné výhody pro očkované aktivně zajímá.

„Mluvil jsem se zástupcem ATP a řekl mi, že aktivně probírají zrušení opatření pro očkované hráče. Také mi řekl, že pracují na uvolnění opatření obecně, to znamená zrušení bublin v zemích, které to nevyžadují.“



Běloruska Sabalenková na přelomu března a dubna v Miami vyjádřila obavy nad rychlým vývojem vakcíny. „Udělali ji hodně rychle a nebylo dost času ji vyzkoušet a pak sledovat, co se stane. Ale kdybych musela, očkovat bych se nechala,“ dodala.

K rezervaci termínu se nehrne ani Rubljov. Rus argumentuje tím, že očkování mu stejně neuleví z přísných opatření, která na turnajích panují.

Podobná diskuze probíhá také v basketbalové NBA. Vedení soutěže také slibuje hráčům a týmům uvolnění opatření v momentě, kdy bude proočkováno dostatečné procento všech zainteresovaných.

Přesto například LeBron James odmítl veřejně deklarovat svůj postoj, čímž na sebe strhnul silnou kritiku. „Tuhle konverzaci povedeme v rámci rodiny a zůstane to soukromou věcí,“ vzkázala hvězda Los Angeles Lakers.