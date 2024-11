Menšík nováčkem roku? Macháč za zlepšení? Češi kandidují na ceny ATP

Někdejší dvojka juniorského světového žebříčku Menšík v únoru naplno využil výjimku pro mladé hráče ke startu na turnaji v Dauhá, poprvé v kariéře se probojoval až do finále a v žebříčku ATP premiérově prorazil do první stovky. Do konce sezony si maximum vylepšil až na 48. příčku.

Spolu s ním se o titul Nováček roku uchází Číňan Šang Ťün-čcheng. Devatenáctiletý hráč získal v září v Čcheng-tu premiérový titul a v žebříčku vystoupal až na 47. místo, sezonu zakončil o dvě příčky za Menšíkem.

Pětadvacetiletý Macháč letos zářil ve dvouhře, v níž se vypracoval až na 25. místo žebříčku, i ve čtyřhře a fanoušky bavil pestrou hrou. Na olympijských hrách v Paříži získal s Kateřinou Siniakovou zlato v mixu. Ve dvouhře svou jedinou finálovou účast v květnu v Ženevě v první titul na okruhu ATP neproměnil, na turnaji ale získal skalp srbské hvězdy Novaka Djokoviče.

Macháč se blýskl i na Masters v Šanghaji, kde vypadl až v semifinále se světovou jedničkou Italem Jannikem Sinnerem, když předtím zdolal dvojku Španěla Carlose Alcaraze. Na Sinnerovi ztroskotal i na jaře ve čtvrtfinále Masters v Miami.

Po boku čínského partnera Čang Č’-čena se dočkal alespoň deblové trofeje. Společně uspěli v Marseille, navíc si zahráli semifinále Australian Open či čtvrtfinále Roland Garros.

Tomáš Macháč na turnaji ve Vídni

Spolu s Macháčem na titul pro hráče s největším zlepšením kandidují Brit Jack Draper, Francouz Giovanni Mpetshi Perricard a Chilan Alejandro Tabilo.

Tenisté budou hlasovat i o držitelích ceny za Návrat roku, na niž jsou nominováni Ital Matteo Berrettini, Chorvat Marin Čilič a Japonec Kei Nišikori, a Trofeje Stefana Edberga za sportovní chování. O tu se ucházejí loňský vítěz Alcaraz, Bulhar Grigor Dimitrov, Nor Casper Ruud, jenž ji získal v roce 2022, a Rakušan Dominic Thiem.