náhledy
V pondělí startuje tenisový turnaj Prague Open, po šestnácti letech se vrací na Štvanici, naposledy se zde hrál na antuce v roce 2010. Přímo do hlavní soutěže se dostalo devět Češek, dalších šest o účast zabojuje ve víkendové kvalifikaci. „Bude to větší než kdy dřív,“ slibuje si od akce její ředitel Miroslav Malý.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
„Kapacita je 6000 diváků. Na finále máme okolo pěti tisíc prodaných vstupenek, u semifinále máme přes čtyři tisíce. Mou ambicí je, aby na oba dva ty dny přišlo šest tisíc lidí,“ řekl Malý na setkání s médii.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Tenisový areál na pražské Štvanici prošel letos rekonstrukcí, která se soustředila zejména na centrální kurt. Vzniknout by měla i Síň slávy, do které budou uvedeni všichni čeští grandslamoví šampioni.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
„V areálu jsou čtyři kurty, tři jsou hrací a jeden tréninkový. Vedle centrálního dvorce máme také hrací kurty 1 a 2. Zbytek tréninkových kurtů zůstal na Spartě na Tatranu. U jedničky a dvojky je menší tribuna, která by měla pojmout pět set lidí,“ říká ředitel turnaje Malý.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
V rámci doprovodného programu dorazí do dějiště turnaje také wimbledonská vítězka Linda Nosková. Na pražský podnik letos přihlášená nebyla, divákům tedy v pátek přijde alespoň ukázat svou novou trofej.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Od pondělí se uskuteční také výstava připomínající finále Poháru federace na Štvanici v roce 1986. K dispozici budou historické fotografie, trofeje a další artefakty.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Program vyvrcholí v neděli, kdy na finálový program dorazí účastnice finále Poháru federace z roku 1986 Hana Mandlíková, Helena Suková, Regina Maršíková a Andrea Holíková.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Kromě českých tenistek se fanouškům na Štvanici předvede třeba nedávná čtvrtfinalistka Wimbledonu Elise Mertensová z Belgie či Řekyně Maria Sakkariová. Titul bude obhajovat nejvýše nasazená hráčka Marie Bouzková.
Autor: Michal Sváček, MAFRA