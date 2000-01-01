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Začátek v pět ráno, v akci stovka pracovníků a na ploše rychle rostoucí staveniště. Pražská O2 arena už se chystá na velkolepý návrat Davis Cupu po dlouhých 13 letech, čeští tenisté v největší tuzemské hale v pátek a sobotu vyzvou tým USA. Podívejte se, jak vypadají přípravy.
Autor: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)
„Organizace je produkční oříšek, protože musíme vše připravit za jeden den. Není to jako u ostatních Davis Cupů, kde máme více dní,“ prohlásil šéf organizačního výboru Miroslav Malý. Jeho tým nastoupil v neděli v pět ráno, hotovo má být do 21 hodin večer. V pondělí už budou oba týmy v hale poprvé trénovat.
Autor: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)
Na plochu O2 areny se musí vyskládat celkem 361 desek, které do sebe zacvaknou a vytvoří povrch kurtu, na němž se bude hrát. „Na gumové zakrytí ledu dáváme pěnovou vrstvu a na tu se pokládají desky. Jsou tam i speciální průduchy, aby z toho odcházel vzduch a bylo to měkké,“ popsal Malý.
Autor: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)
Na povrchu by měly míče létat velmi svižně, jeho rychlost je na čtvrtém stupni z pěti možných. „Chtěl to tak Tomáš Berdych,“ prozradil Malý s odkazem na českého kapitána. „Na jeho přání byla tato rychlost už v únoru v prvním kole kvalifikace v Jihlavě, protože je podobná povrchu v Boloni, kde se hraje finálový turnaj.“
Autor: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)
Celková kapacita haly je 15 000 diváků, zatím je plná zhruba z 80 procent. „Ke konci tohoto týdne jsme pouštěli do prodeje nové vstupenky v prvních sektorech dole, protože nám ITF uvolnila další várku. Jde zhruba o dalších 150 míst,“ přiblížil Malý.
Autor: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)
Miroslav Malý, šéf organizačního výboru daviscupového utkání mezi českými tenisty a Spojenými státy, popisuje novinářům, jak probíhají přípravy O2 areny.
Autor: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)
Kromě samotného kurtu se dole na ploše budují také tribuny pro VIP hosty a zástupce Světového tenisu a českého a amerického svazu.
Autor: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)
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Autor: Reuters
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Autor: Reuters
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Autor: Christopher Katsarov, AP
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Autor: Reuters
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Autor: Reuters