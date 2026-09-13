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OBRAZEM: Patnáct tisíc míst, 361 desek. O2 arena po 13 letech opět přivítá Davis Cup

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Fotočlánek   15:55
Pražská O2 arena se připravuje na daviscupové utkání mezi českými tenisty a... Pražská O2 arena se připravuje na daviscupové utkání mezi českými tenisty a... Pražská O2 arena se připravuje na daviscupové utkání mezi českými tenisty a... Pražská O2 arena se připravuje na daviscupové utkání mezi českými tenisty a... Pražská O2 arena se připravuje na daviscupové utkání mezi českými tenisty a... Miroslav Malý, šéf organizačního výboru daviscupového utkání mezi českými... Pražská O2 arena se připravuje na daviscupové utkání mezi českými tenisty a... Jakub Menšík slaví výhru ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku. Jiří Lehečka hraje bekhend ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku. Vít Kopřiva na turnaji v Montrealu Adam Pavlásek se natahuje pro míček v utkání skupiny Davis Cupu ve Valencii... Patrik Rikl seraduje z vítězného úderu.
Začátek v pět ráno, v akci stovka pracovníků a na ploše rychle rostoucí staveniště. Pražská O2 arena už se chystá na velkolepý návrat Davis Cupu po dlouhých 13 letech, čeští tenisté v největší tuzemské hale v pátek a sobotu vyzvou tým USA. Podívejte se, jak vypadají přípravy.

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Témata: Davis Cup

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14. 9. 11:30
  • 1.65
  • -
  • 2.12
Palicová vs. FeistelováTenis - 1. kolo - 14. 9. 2026:Palicová vs. Feistelová //www.idnes.cz/sport
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Clarke vs. ForejtekTenis - 1. kolo - 14. 9. 2026:Clarke vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
14. 9. 13:00
  • 1.60
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Pedoneová vs. ŽoldákováTenis - 1. kolo - 14. 9. 2026:Pedoneová vs. Žoldáková //www.idnes.cz/sport
14. 9. 14:30
  • 2.42
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  • 1.49
Brunclík vs. RomanoTenis - 1. kolo - 14. 9. 2026:Brunclík vs. Romano //www.idnes.cz/sport
14. 9. 14:30
  • 1.57
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  • 2.25
Knitter vs. KrumichTenis - 1. kolo - 14. 9. 2026:Knitter vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
14. 9. 15:00
  • 8.86
  • -
  • 1.02
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