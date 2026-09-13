OBRAZEM: Patnáct tisíc míst, 361 desek. O2 arena po 13 letech opět přivítá Davis Cup

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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
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Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci
Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...
Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa
Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...
Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý
Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...
Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte
Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...
Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu
Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...
Okolo Slovenska 2026: Program, etapy, trasa a startovní listina
Jubilejní 70. ročník závodu Okolo Slovenska se uskuteční od 16. do 20. září 2026. Peloton během pěti etap urazí 889,4 kilometru, závod vyvrcholí horským dojezdem na Kráľovu hoľu. Vybrané etapy...
Klobouk dolů před celým týmem, chválil Trpišovský po Teplicích. Vyzdvihl Vlčka
Po zápase se už tradičně rozeběhl k fanouškům a na mokrém trávníku se oslavně sklouzl po koleni. „Teplice mají svoji kvalitu a i když ta výhra možná mohla vypadat snadně, tak rozhodně nebyla,“ řekl...
Slovensko vs. Česko: Kde sledovat ME volejbalistů, preview, statistiky
České volejbalisty čeká třetí zápas na mistrovství Evropy 2026. V pondělním utkání se střetnou se Slovenskem. Prohlédněte si, kde zápas sledovat živě, aktuální tabulku skupiny A, českou nominaci i...
Hokejová Liga mistrů 2026/27: program, výsledky, týmy a kde sledovat
Ligu mistrů má nejen fotbal, ale také hokej. Sezona 2026/2027 je už 12. ročníkem této soutěže, letos máme v akci tři týmy. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat přímé přenosy.
Nezáživné finále. US Open vyhrál Zverev, Sheltonovi zlepšení nevydrželo
Druhý grandslamový titul v sezoně i kariéře slaví německý tenista Alexander Zverev. Po Roland Garros si podmanil také US Open, ve finále v New Yorku zdolal Bena Sheltona 6:3, 7:6, 5:7 a 6:2. Domácí...
Vzkříšení dědice. Mas zahnal všechny démony a využil „díry po Pogačarovi“
V jednu chvíli, kdy v sobotní královské etapě Vuelty opět útočil Richard Carapaz, si lídr závodu Enric Mas právě bral gel a dočasně zaostal. Co teď? S gelem, stále mu visícím z pusy, si Ekvádorce...
Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi
Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...
Teplice budou reklamovat temno na Stínadlech. Trpišovský: Pauza nás uklidnila
Do třetice všeho tmavého. Na fotbalových Stínadlech se historie opakovala: během nedělního šlágru fotbalové ligy s mistrovskou Slavií zhasla světla a 20 minut se nehrálo. Teplický klub bude potíže s...
Američanky zůstávají na trůnu. Ve finále MS porazily Francii, domácí medaili nemají
Basketbalistky Spojených států amerických ovládly popáté za sebou mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazily Francii 97:79 a na jubilejním dvacátém světovém šampionátu získaly dvanáctý titul....
MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, Češky
Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrátilo do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskutečnil jubilejní 20. ročník. Zlaté medaile získaly favoritky z USA, které porazily stříbrný...
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Takhle tragicky jsem ještě nikdy neskákal, řekl Štefela o sezoně. Nadchl ho Tamberi
Od naší zpravodajky v Maďarsku Když laťku ve výšce 222 centimetrů nepřeskočil ani napotřetí, dlouhou chvíli ležel na žíněnce. A tento obrázek Jana Štefely přesně vystihoval celou jeho sezonu. Český výškař po loňském bronzu na...
Stále suverénní. Pardubice B po vítězství nad Chomutovem dál vládnou první lize
Hokejisté Pardubic B zvítězili ve třetím kole první ligy nad Chomutovem 3:2 a zůstávají bez ztráty. V čele tabulky mají dvoubodový náskok před Kolínem, Zlínem a Třebíčí. Kolín zdolal Sokolov 5:4 po...