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Obhájkyně Šwiateková je v Cincinnati už v semifinále. Pomohla jí skreč Rybakinové

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  8:20

Iga Šwiateková na turnaji v Cincinnati. | foto: Reuters

Polská tenistka Iga Šwiateková postoupila díky odstoupení Jeleny Rybakinové do semifinále turnaje v Cincinnati. Reprezentantka Kazachstánu čtvrtfinále skrečovala kvůli zranění kotníku.

Sedmadvacetiletá Rybakinová, která minulý týden se Šwiatekovou prohrála finále v Torontu, vzdala zápas v Cincinnati po pouhých 28 minutách a za stavu 4:1 pro bývalou světovou jedničku.

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„S kotníkem jsem měla problémy delší dobu, ale před zápasem to bylo v pohodě a myslela jsem si, že je to pod kontrolou. Ale stačil jeden špatný pohyb... Teď mě čeká vyšetření a uvidíme, jak je to vážné,“ citovala Rybakinovou agentura AP.

„Doufám, že Jelena bude v pořádku, protože všichni víme, že další turnaj je důležitý. Tenhle samozřejmě taky, ale US Open je prostě US Open,“ přidala Šwiateková, kterou v semifinále čeká domácí Jessica Pegulaová.

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