ONLINE: Tenis je zpět. Muchová čelí Kristýně Plíškové, hraje i Rosol

Většina hráčů a hráček poslední zápas absolvovala na konci února. Od té doby kvůli šířícímu se koronaviru mohli pouze trénovat. Teď, po tříměsíční pauze, se do zápasové rytmu pomalu vracejí.

Ne, zatím to není plnohodnotný návrat do doby před krizí. Turnaj v pražské Stromovce se hraje za zavřenými dveřmi a se zvýšenými hygienickými požadavky.

„Konečně bude ale nějaká změna, že nejdeme jenom trénovat,“ říká Barbora Strýcová. „Bude to oslava tenisu. Vracíme se do normálu a do tenisového procesu.“

Karolína Muchová vs. Kristýna Plíšková Sledujte v podrobné online reportáži

Na úvod ženské části turnaje, která se hraje na tvrdém povrchu, bojuje Karolína Muchová s Kristýnou Plíškovou. Poté jde na řadu Barbora Strýcová s teprve patnáctiletou Lindou Fruhvirtovou.

V odpoledním programu se představí turnajová jednička Petra Kvitová proti Barboře Krejčíkové. Závěrečný duel čtvrtfinále obstará Kateřina Siniaková proti Lucii Hradecké.

„Jsme rády, že je připraven zahajovací turnaj, kde se potká skoro celá špička a že můžeme zahájit v Česku soutěž,“ řekla Kvitová.

Barbora Strýcová vs. Linda Fruhvirtová Sledujte od 11.30 v podrobné online reportáži

Petra Kvitová vs. Barbora Krejčíková Sledujte od 14.00 v podrobné online reportáži

Kateřina Siniaková vs. Lucie Hradecká Sledujte od 15.30 v podrobné online reportáži

Rosol hraje s Kopřivou

V úvodním zápase mužského pavouka, který se hraje na antuce, čelí Lukáš Rosol Vítu Kopřivovi. Po nich se představí Jonáš Forejtek proti Zdeňku Kolářovi.

Lukáš Rosol vs. Vít Kopřiva Sledujte v podrobné online reportáži

V odpoledním programu sehrají své duely Jiří Veselý proti Michaelu Vrbenskému a Jiří Lehečka proti Tomáši Macháčovi.

Jonáš Forejtek vs. Zdeněk Kolář Sledujte od 11.30 v podrobné online reportáži

Jiří Veselý vs. Michael Vrbenský Sledujte od 14.00 v podrobné online reportáži