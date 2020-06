Kvitová a Veselý jedničkami výběrů. Proti Slovensku nastoupí i Vondroušová

Kvitová už delší dobu laboruje s rukou. 12. hráčka žebříčku WTA nicméně doufá, že se turnaje zúčastní. „Věřím, že nastoupím. Lepší se to, navíc se bude hrát na betonu, což je pro mě lepší. Jestli toho budu schopna, tak do hry ráda zasáhnu,“ řekla.

Mimo ní v české ženské sestavě, která odehraje zápasy v Bratislavě, figurují ještě Markéta Vondroušová a Tereza Martincová.

„Je to přátelské utkání, ale myslím si, že bude určitě vyhecované a že každá hráčka, která nastoupí, bude chtít vyhrát,“ uvedl kouč Petr Pála.

Zatímco v českém výběru figurují jen tři jména, slovenský výběr čítá čtyři hráčky – Viktorii Kužmovou, Annu Karolínu Schmiedlovou, Rebeccu Šramkovou a Katarínu Kužmovou.

„Tři hráčky jsou proto, že budeme hrát pět utkání. Chtěl jsem, aby se o to podělily,“ vysvětlil Pála. „Nechtěl jsem, aby tam někdo přijel a seděl jen na lavičce a ani neměl moc čas něco natrénovat.“

Vzájemnou konfrontaci si pochvaluje i slovenský kouč Matej Lipták. „Naše ženy budou mít možnost zahrát si s jedním z nejlepších týmu,“ prohlásil. „Moc se těšíme, bude to pro nás velká zkušenost.“

Veselý jedničkou mužů

Český mužský tým, který bude hrát na antuce v areálu pražské Sparty, tvoří Jiří Veselý, Lukáš Rosol, Zdeněk Kolář a Jonáš Forejtek.

Slováci nominovali do sestavy Andreje Martina, Norberta Gombose, Filipa Horanského, Lukáše Kleina a deblistu Igora Zelenaye.

Češi se se slovenským mužstvem střetli letos v březnu. V Bratislavě jej porazili a postoupili do madridského finále Davis Cupu, které bylo ale kvůli koronaviru odloženo.

„V Bratislavě to bylo velice vyrovnané,“ vzpomíná česká mužská jednička Veselý. „Myslím, že tohle spojení – zápas Česko versus Slovensko – nabízí tu nejlepší možnost, jak se vrátit do turnajového rytmu.“

Pro trenéra Jaroslava Navrátila je zápas alespoň malou útěchou za odložené finále Davis Cupu. „Je to taková náplast,“ potěšilo ho.

Kromě fedcupových a daviscupových mužstev se na turnaji představí i mládežníci.

Ženský tým do 23 let bude hrát ve Stromovce, mužský v Bratislavě. Na Slovensku budou hrát i mužské a ženské sestavy do 16 let. Zápasy kategorií do 14 a do 18 let se budou hrát v Říčanech.

Program daviscupového týmu začne na Spartě v sobotu i v neděli v 10:30. Fedcupový tým v Bratislavě nastoupí oba dny od 14:00.

„Uvidíme spoustu pěkných utkání. Už jen to je podle mě vítězství,“ řekl předseda Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. „Výhrou není jen součet fiftýnů a bodů, ale úžasný podnik, který dává hráčům možnost zápasů a fanouškům vidět výborný tenis.“