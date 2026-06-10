Nudila jsem se, vysvětlila Williamsová návrat. A děti? Chtěly hračky a večeři

Sama byla ale ke svému výkonu dost kritická. „Jakou známku bych si dala? Tři minus?“ líčila. „Nakonec to ale vzhledem ke všem okolnostem, třeba že tráva není úplně skvělý povrch na návrat po takové pauze, bylo celkem obstojné.“
S Kanaďankou porazily turnajové trojky Američanku Nicole Melicharovou-Martinezovou a Novozélanďanku Erin Routliffeovou 7:6, 6:2. A jejich výhru sledovaly zaplněné tribuny, o kterých by si třeba Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou mohly ve finále Roland Garros nechat jen zdát.
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Williamsová se po letech vrátila vítězně. Comeback zvládl i bouřlivák Kyrgios
Ale je pochopitelné, že tentokrát se místa na první kolo deblu rychle zaplnila. Kdo by nechtěl vidět návrat jedné z nejlepších tenistek historie?
Ano, Williamsová udělala v zápase několik kiksů, také ale předvedla řadu fenomenálních úderů. Jedním z nejhezčích byl bekhend po soupeřčině smeči, který zvedl ze židle nejednoho diváka.
„Pamatuješ si ten úder? Běžela jsi a zahrála ten bekhend,“ připomněla Mboková na tiskové konferenci. „A já si říkala: Panebože, ona to opravdu má!“ Další velké ovace přišly úplně v posledním gamu, kdy 44letá Američanka podávala.
V závěru utkání se totiž Williamsová blýskla dvěma esy, duel ukončila přímým bodem ze servisu.
„Byla to zábava, ale určitě je ještě prostor pro zlepšení,“ smála se společně s Mbokovou. Ta je mimochodem o 25 let mladší než Williamsová. Když se narodila, její parťačka Serena už měla sedm singlových a šest deblových trofejí z grandslamů.
„Dnes jsem si to opravdu užila,“ popsala Mboková svoje pocity. „Myslím, že jsme se na kurtu skvěle doplňovaly, líbilo se mi, jaké jsme měly nastavení. Měly jsme stejnou mentalitu, a to je přesně to, co od partnerky očekávám. Zkrátka jsem si to užívala.“
Zaslouženě navíc dostala pochvalu od své parťačky. „Opravdu podržela náš tým, v důležitých momentech hrála skvěle. Mohla jsem se na ni spolehnout. Zatím mi ale jde hlavně o radost ze hry.“
A to se jí v úterý v Queen’s Clubu rozhodně dařilo.
Často bylo vidět, jak se na sebe s Mbokovou usmívají a povzbuzují se. Ale rovněž šlo poznat, že Williamsová bere svůj návrat na kurty opravdu vážně. Její počínání přímo v Londýně sledovala i hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová. „Sereno, moc ti gratuluju, jsem na tebe pyšná! Královna je zpátky,“ vzkázala své krajance.
Majitelku 23 grandslamových trofejí ze singlu sledovaly kromě tisíců nadšených fanoušků i její dvě dcery. Co na mámin vítězný comeback říkaly? „Adira chtěla jít do hračkářství a Olympii zajímalo, co bude k večeři,“ smála se Williamsová.
Sama Američanka pak rozesmála publikum, když dostala otázku, proč se na kurty vrátila zrovna teď. „Prostě jsem se nudila a sedět doma už mě nebavilo.“
Teď tak opět baví tenisové fanoušky.