Djokovič postoupil do svého 143. finále po dnešní výhře 6:4, 6:7, 6:1 nad britským kvalifikantem Cameronem Norriem. Čerstvě osmatřicetiletý Srb přijel do Švýcarska bez letošní výhry na antuce a po třech vítězstvích útočí na vstup do klubu stovkařů, kde jsou zatím jen Jimmy Connors (109) a Roger Federer (103).

Zápas mohl Djokovič ukončit už v tiebreaku druhého setu, ale nevyužil mečbol a zkrácenou hru prohrál 6:8. „Tohle byl zatím pro mě nejtěžší zápas na turnaji. Jsem rád, že jsem se po nevyužitém mečbolu dal v třetí sadě dohromady a odehrál tady nejlepší set,“ uvedl bělehradský rodák.

Devětadevadesátý titul získal Djokovič loni na olympijských hrách v Paříži, přímo na okruhu ATP Tour se naposledy radoval na Turnaji mistrů v roce 2023. Od Paříže byl ve dvou finále, ale loni v Šanghaji podlehl Janniku Sinnerovi a v březnu v Miami senzaci turnaje Jakubu Menšíkovi.

Proti Hurkaczovi bude hrát Djokovič poosmé v kariéře a dosud s ním neprohrál. Polský tenista postoupil do svého dvanáctého finále v životě po výhře 6:3, 6:4 nad jiným kvalifikantem Rakušanem Sebastianem Ofnerem a na turnaji ještě neztratil set.

Devatenáctiletá Australanka prvně ve finále

Devatenáctiletá australská hráčka Maya Jointová si v Rabatu zahraje poprvé finále turnaje WTA. Postoupila do něj přes krajanku Ajlu Tomljanovicovou, která po prohře 4:6 v prvním setu zápas skrečovala. Obě hráčky se mají znovu utkat v prvním kole Roland Garros.

Poslední soupeřkou Jointové na marocké antuce bude Rumunka Jaqueline Cristianová, která ve druhém semifinále udolala druhou nasazenou Kolumbijku Camilu Osoriovou 6:7, 6:4, 6:4. Šestadvacetiletá Cristianová je ve finále na okruhu WTA podruhé. V roce 2021 neuspěla v boji o titul v Linci.

Jointová výrazně vylepší 78. místo ve světové žebříčku na své nové maximum. Turnajové vítězství ji může vynést až do první šedesátky.