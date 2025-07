Osmatřicetiletý Srb neměl proti o patnáct let mladšímu Italovi sebemenší nárok. Hlavně proto, že se potýkal se zdravotním problémy.

I když je nechtěl specifikovat, nejspíše ho trápila třísla, která si natáhl při pádu v závěru čtvrtfinále s Flaviem Cobollim.

„Na kurtu jsem se necítil zrovna příjemně,“ hodnotil na tiskové konferenci. „Jsem zklamaný, že jsem se nemohl hýbat tak dobře, jak jsem si myslel, že budu. Chtěl jsem hrát, byl jsem odhodlaný. Ale tělo mě prostě nechtělo poslechnout.“

Za necelé dvě hodiny prohrál 3:6, 3:6, 4:6 a poprvé od roku 2017 bude ve wimbledonském finále chybět.

Zranění ho zastavilo i v semifinále letošního Australian Open, které dokonce skrečoval, stále častější trable ale nechce svádět na smůlu.

„Prostě jsem starý a mé tělo už je opotřebované,“ přiznal. „V posledním roce a půl je to nová realita, kterou je pro mě těžké přijmout, protože když jsem fit, pořád dokážu hrát opravdu dobrý tenis.“

Však se taky na všech třech letošních grandslamech probojoval mezi nejlepší čtyřku. Ale dál se ani jednou nedostal. V Melbourne po prvním setu vzdal duel s Alexanderem Zverevem a na Roland Garros i ve Wimbledonu podlehl italské světové jedničce, v obou případech 0:3.

„V zápasech na tři vítězné sety se fyzicky trápím. Čím je turnaj delší, tím hůř se cítím. Sinner a Alcaraz jsou mladí a svěží, kdežto já do utkání proti nim dorazím s poloprázdnou nádrží. A takhle se vyhrát nedá.“

Zatímco po bolavém konci na Australian Open i Roland Garros uvedl, že si není jistý, zda se na tyto podniky ještě někdy vrátí, s Wimbledonem i nadále počítá.

„Plánuju se sem ještě minimálně jednou vrátit.“

A jelikož si chce za rok počínat lépe, i když už mu bude 39, chce nyní zanalyzovat přípravu i turnajový kalendář, aby viděl, jestli má něco změnit, aby se zranění propříště vyvaroval.

„Ale nevím, co můžu dělat jinak, protože si nemyslím, že někdo jiný se o své tělo stará víc než já. Bohužel za to teď nejsem odměněný. Nicméně v posledních mnoha a mnoha letech mi to vycházelo, takže by vůči mému tělu a Bohu nebylo fér, kdybych si teď začal stěžovat.“

Pro fanoušky i soupeře není snadné sledovat, jak se pravděpodobně nejlepší tenista historie trápí a snaží se vyhrát marný boj s přibývajícím věkem. Také proto se ho Sinner při podání rukou po semifinále snažil povzbudit.

„Omluvil se mi, mrzelo ho, že jsem se necítil dobře. Ale on se nemá za co omlouvat,“ říkal Srb. „Odehrál skvělý zápas a čeká ho jeho první wimbledonské finále. O titul si zahraje s Carlosem (Alcarazem) a je jasné, že momentálně jsou o několik levelů výš než ostatní.“

A zatímco tito dva mladí titáni si mezi sebou rozdělí už sedmý grandslam v řadě, Djokovičovým posledním titulem i po letošním Wimbledonu zůstává US Open 2023.