Bučení, nebo fandění? Djokovič diváky provokoval: Nemůžete mi ublížit

Druhý nasazený Djokovič v rozhovoru na kurtu o svém dominantním výkonu prakticky nemluvil. Naštvaně se místo toho pustil do diváků, kteří povzbuzovali jeho soupeře hlasitě protaženým „Ruuuuuune“, které zní podobně jako „boooooo“, tedy výraz vyjadřující nelibost.

„Všem fanouškům, kteří prokázali respekt a vydrželi tady do noci: Děkuju vám z hloubi srdce. Cením si toho.“

A těm, kteří ho podle něj nerespektovali, v angličtině řekl doslova: „Gooooood night. Goooood night.“ Pozdrav „dobrou noc“ s protaženým „o“ zopakoval záměrně, aby připomínal bučení.

The Tennis Letter @TheTennisLetter Novak Djokovic not happy with the crowd at Wimbledon after match with Rune



“I know they were cheering for Rune but that’s an excuse to boo… I know all the tricks..”



“I’ve played in much more hostile environments. You guys can’t touch me”



Když se mu tazatel snažil naznačit, že fanoušci jen skandovali Runeho jméno, Djokovič s ním důrazně nesouhlasil.

„To neberu. Vím, že mu fandili, ale je to také výmluva pro to, aby mohli bučet. Podívejte, hraju na tour přes 20 let, takže znám všechny tyhle triky. Vím, jak to funguje. Ale to je v pohodě. Soustředím se na respektující lidi, kteří si zaplatili za lístek na zápas a milují tenis,“ řekl sedmatřicetiletý Srb po postupu do svého patnáctého wimbledonského čtvrtfinále.

Novak Djokovič slaví postup do čtvrtfinále Wimbledonu.

„Když mám pocit, že diváci překročí hranici, jednám. Svých slov ani činů na kurtu nelituju,“ dodal na tiskové konferenci Djokovič, jenž se ve středu ve svém 60. grandslamovém čtvrtfinále střetne s Australanem Alexem de Minaurem.

Poražený Rune při setkání s novináři zdůraznil, že oba tenisté vědí, že fanoušci Dánovo jméno při zápasech tímto způsobem skandují.

„Začalo to na US Open, když jsme spolu hráli poprvé. Diváci křičeli mé jméno a znělo to trochu jako ‚boo‘. Od té doby jsme spolu hráli hodněkrát, ale spíš v Itálii nebo ve Francii, kde mě vyslovují jinak. Když nevíte, co se děje, asi to znělo jako ‚boo‘, ale my oba už tuhle situaci známe a víme, že to bylo moje jméno.“