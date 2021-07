ONLINE: Berrettini a Hurkacz hrají semifinále Wimbledonu, nastoupí Djokovič

Vítěz úvodního semifinále si poprvé v kariéře zahraje ve Wimbledonu o trofej, to je jisté. Zejména Polák Hubert Hurkacz prožívá v Londýně mimořádnou jízdu, na grandslamových turnajích byla jeho dosavadním maximem jedna účast ve třetím kole.

To Ital Matteo Berrettini zkušenosti s velkými duely na nejsledovanějších turnajích má, neboť letos na Roland Garros hrál čtvrtfinále a předloni na US Open dokráčel do semifinále. V Londýně bylo jeho dosavadním maximem osmifinále.



Berrettini, aktuálně devátý hráč světa, zatím prochází turnajem poměrně hladce, v soutěži dosud ztratil dva sety. Ve čtvrtfinále porazil 25letý Ital Félixe Augera-Aliassimeho z Kanady 6:3, 5:7, 7:5 a 6:3.

Také 24letý Hurkacz zatím v Londýně ztratil dva sety a jeho výsledky budí pozornost. V osmifinále udolal osmnáctý hráč světa v pětisetové bitvě Daniila Medveděva z Ruska, ve čtvrtfinále pak poslal domů s kanárem velezkušeného Švýcara Rogera Federera po výsledku 6:3, 7:6 a 6:0.

Oba tenisté se dosud utkali dvakrát, jejich vzájemná bilance je vyrovnaná. Kdo se bude radovat dnes? Berrettini se může jako první Ital v historii dostat do finále Wimbledonu, Hurkacz zase může být prvním Polákem ve finále jakéhokoliv mužského grandslamového turnaje.

Djokovič podesáté v semifinále Wimbledonu

Druhé semifinále bude soubojem generací. Srb Novak Djokovič je ze čtveřice tenistů, kteří v turnaji zbyli, jednoznačně tím nejzkušenějším. Wimbledon už v minulosti pětkrát ovládl a nyní usiluje o celkově dvacátý grandslamový triumf, kterým by vyrovnal rekordní bilanci svých rivalů Rogera Federera a Rafaela Nadala.



Naopak Kanaďan Denis Shapovalov na svůj první grandslamový úspěch zatím čeká, do semifinále některého z turnajů velké čtyřky se dostal poprvé v kariéře. Jeho dosavadním maximem bylo čtvrtfinále loňského US Open.

První hráč světového žebříčku Djokovič si zatím počíná suverénně. V Londýně ztratil jediný set, a to hned ten první na turnaji. Od druhého kola poráží 34letý Srb soupeře tím nejrychlejším možným způsobem, naposledy vyřídil Maďara Mártona Fucsovicse 6:3, 6:4 a 6:4.

Cesta 22letého Shapovalova do semifinále byla pestřejší. Na turnaji zvládl už dvě pětisetové bitvy, naopak druhým kolem prošel bez boje a ve třetím hladce vyřadil domácího oblíbence Andyho Murrayho. Naposledy si mladý Kanaďan, toho času dvanáctý hráč světa, poradil 6:4, 3:6, 5:7, 6:1 a 6:4 s Rusem Karenem Chačanovem.

Že je srbský tenista papírovým favoritem zápasu, to napovídají nejen zkušenosti a postavení v žebříčku, ale i vzájemná bilance. Djokovič totiž ovládl šest ze sedmi dosavadních zápasů obou hráčů. Přidá dnes další vítězství?