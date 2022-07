Djokovič se přiblížil Nadalovi. Rozhodne zdraví, covid, či tenisový um?

O Australian Open, jak známo, přišel a vakcína je stále povinná i pro vstup do Spojených států, kde na konci srpna začne US Open.

„Nejsem očkovaný a ani se očkovat neplánuju. Nemyslím, si, že výjimka je realistická, takže můžu jen doufat, že to pravidlo třeba uvolní,“ přiznal sám Djokovič, že své naděje na start v zámoří nevidí příliš optimisticky.

A tak nutně potřeboval zabodovat ve Wimbledonu, aby se udržel ve velkolepých dostizích, v nichž se s Rafaelem Nadalem přetahují o rekordní počet grandslamových titulů.

Za záchrannou brzdu se mu podařilo zatáhnout: v nedělním finále zdolal Nicka Kyrgiose poměrem 4:6, 6:3, 6:4 a 7:6. A zajistil tak, že mu španělský vlak příliš neujel.

S 21 trofejemi zřejmě definitivně přeskočil Rogera Federera a k Nadalovi se přiblížil na jediný zářez. Což vypadá slibně, ale vzhledem k vývoji posledních let měl Srb už dávno jasně vést. Jenže i on se zadrhl.

Co rozhodne velkolepý souboj?

Za první zásah do plánů nemohl, zrušení Wimbledonu v roce 2020 zapříčinila pandemie. Až nyní s odstupem času je náležitě patrné, jak moc to Djokoviče poznamenalo. V neděli v Londýně dobyl svůj už sedmý tamní titul, favoritem by byl i v odvolaném ročníku.

Za další neúspěchy ale může vinit jen sebe. Z US Open 2020, kde byl jednoznačným adeptem na vítězství, se poroučel předčasně vinou sice neúmyslného, ale nepřípustného zkratu, při němž po nezdařené výměně bezmyšlenkovitě napálil míč za sebe a trefil čárovou rozhodčí.

V New Yorku přišel o další velkou šanci i loni. Poté, co v sezoně ovládl úvodní tři grandslamy, ve finále US Open, v němž mohl završit unikátní kalendářní počin, neunesl tíhu a prohrál s Daniilem Medveděvem.

Ještě hlouběji zabředl do strádání v lednu v Austrálii, odkud jej kvůli odmítání proticovidové vakcíny po dlouhém procesu deportovali.

„Určitě mě to pro první měsíce roku ovlivnilo. Necítil jsem se dobře mentálně ani emocionálně, nebyl jsem to já. Uvědomil jsem si, že musím být trpělivý, že nějaký čas potrvá, než se dostanu do optimálního stavu, ve kterém bych chtěl být,“ přiznal nyní v Londýně.

Po australském traumatu nezazářil ani na Roland Garros, kde ztroskotal ve čtvrtfinále na raketě rivala Nadala.

Proto wimbledonský úspěch nutně potřeboval: „Jsem si vědom, že čas letí. Během každého grandslamu je pro mě v sázce mnoho. Nevím, kolik šancí ještě budu mít,“ uznal sám Djokovič v průběhu slavného turnaje.

I když do Londýna nedorazil v ideálním rozpoložení – se sezonní zápasovou bilancí 16:5 a jediným titulem – v pravou chvíli dokázal vytěsnit předchozí nezdary a probudit v sobě sílu velkého šampiona.

Kde jinde než na svém nejoblíbenějším podniku: „Vždycky to pro mě byl nejspeciálnější turnaj v mém srdci, inspiroval mě, abych hrál tenis. Vždy jsem snil o tom, že tady budu hrát a vyhrávat. Každé další vítězství je ještě sladší,“ vyznal se s pohárem v ruce.

Ve čtvrtfinále jako by nic otočil řež s Jannikem Sinnerem ze stavu 0:2 na sety, ve finále si poradil i se záludným a napumpovaným Kyrgiosem, který jej zasypal třiceti esy.

Ač ho do nedělního střetu nezdolal, platil za favorita. Proti Nadalovi, který měl v semifinále změřit síly právě s Australanem, ale kvůli zranění břišního svalu se den před zápasem odhlásil, by měl nejspíš těžší úlohu.

Se Španělem však na dálku pořád soutěžil. A uspěl, jeho náskok stáhl na jediný titul.

Jak bude jejich dramatický souboj o zápis do historie vypadat dál? Klíčové budou dva faktory. Pro Djokoviče covidová politika států, kde se pořádají grandslamy, pro Nadala zase zdraví.

Austrálie od středy zrušila povinnost očkování pro vstup do země, a pokud pandemická situace zůstane uspokojivá, Srb bude moci v lednu příštího roku znovu úřadovat v areálu, kde triumfoval už devětkrát.

Nicméně je třeba zmínit skutečnost, že Djokovič povážlivě klesá světovým žebříčkem, kvůli čemuž mu hrozí potenciálně těžší cesty za tituly. Jelikož si za triumf ve Wimbledonu nepřipsal žádné body, které ATP a WTA turnaji sebraly v návaznosti na zákaz startu ruským a běloruským tenistům, Srb spadl na sedmou příčku.

A pokud nedostane příležitost obhájit finále US Open, čeká ho další pád, nejspíš mimo elitní desítku. Postup turnajovými pavouky tak může být ještě složitější, byť pro šampiona jeho formátu nikoli nepřekonatelný.

Naopak Nadalovy vyhlídky nevypadají příliš dobře. Už před dvěma měsíci na Roland Garros hrál celý turnaj pod injekcemi, které mu umrtvovaly chronicky bolavé chodidlo.

V Paříži ještě potíže krizovým řešením překonal, nicméně upozornil, že takto nemůže postupovat na každém turnaji.

Španěl Rafael Nadal se i během Wimbledonu potýkal se zdravotními problémy.

Do Londýna dorazil plný optimismu, že se mu díky novým metodám podařilo docílit významného zlepšení. Jenže místo chodidla jej tentokrát zradil břišní sval.

Španělovo tělo v 36 letech pomalu dosluhuje. Srb je o rok mladší. A o vítězi historického boje tak klidně může rozhodnout podobně těsný rozdíl.

„Je skoro nemožné to pochopit, ale za Novaka jsem rád. Byl to pro něj těžký rok a teď je před Rogerem a znovu nahání Rafu, takže závod pořád jede. Myslím, že to je velmi dobře pro sport obecně. Pokud budou oba zdraví, bude to velmi zajímavé,“ domnívá se bývalý elitní tenista Àlex Corretja, nyní expert Eurosportu.

Dlouhé kariéry obou borců tak směřují k velkolepému finále. Jako když se maratonci perou o prvenství v cílové rovince.