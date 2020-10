Djokovičova touha ani po nezdarech nehasne. Hon za rekordy ho zavedl do Vídně

Kromě bedlivě sledované přebíjené v počtu grandslamových titulů ho motivuje taky rekordní délka pobytu na pozici číslo 1 v žebříčku ATP.

Za jiných okolností by třiatřicetiletý muž nyní ladil formu na podnik série Masters ve francouzském hlavním městě. Jenže jemu se teď víc vyplatí zápolení na menší akci ve Vídni. „Za Paříž nemůžu získat žádné body navíc, jelikož jsem ji loni vyhrál. Proto nastoupím v Rakousku,“ rozhodl se.

Pravidla pro sestavování pořadí ATP Tour se kvůli pandemii změnila. Počítají se nejlepší výsledky za delší dobu, ne za posledních dvanáct měsíců jako donedávna.

Tisícovku z haly ve čtvrti Bercy už Djokovič v zápisu má, a tak se v ní příští týden nepředstaví. A raději zkusí přičerpat pětistovku ve vídeňské Stadthalle, kde naposledy hrál před třinácti lety.

Proč takové manévry?

Srb potřebuje zůstat světovou jedničkou do března 2021, aby předstihl Švýcara Rogera Federera, jenž na úplné špičce přečkal 310 týdnů (Djokovič 292).

Nepovedená sezona? Kdeže, dokazují Djokovičovy polibky na trofeje z Melbourne, New Yorku či Říma. Přidá srbský fenomén ve Vídni další triumf?

V Rakousku by rád v současném žebříčku zase o něco unikl Rafaelu Nadalovi ze Španělska, jenž ztrácí necelé dva tisíce bodů.



Úspěšné tažení v metropoli na Dunaji by mu pošesté v kariéře zaručilo prestižní číslo 1 na konci roku, čímž by se odpoutal od Nadala s Federerem a vyrovnal by dosud vládnoucího Peta Samprase.

„Chci uzavřít tuto sezonu jako první, bylo by skvělé dotáhnout se na Samprase, který byl v dětství mým vzorem. A chci si vytvořit co největší náskok pro úvodní tři měsíce roku 2021,“ říká.

Ví, že se může stát nejdéle panujícím tenisovým králem. Jako většina sportovců sleduje statistiky a na rozdíl od mnohých to nepopírá: „Některým lidem se asi nelíbí, když veřejně mluvím o svých cílech. Ale byl jsem vychován k upřímnosti, nerad něco předstírám.“

Djokoviče ve Vídni nečeká lehká procházka ve valčíkovém rytmu. Na podnik se kromě něj přihlásilo ještě pět dalších borců z Top 10 (Thiem, Tsitsipas, Medveděv, Rubljov, Schwartzman).

Hned v úvodu srbský idol narazí na dravého krajana Filipa Krajinoviče, s nímž často trénuje.

„Jestliže se stanu jedničkou historie, ještě víc se zaměřím na grandslamy.“ Novak Djokovič srbský tenista

Právě takové výzvy však Djokoviče dokážou nastartovat.

Potvrzuje se, že má povahu pouličního rváče, který se po jedné facce nesloží, neodejde fňukat do kouta, nepropadne sebelítosti.

Nadal po triumfu na Chatrierově stadionu dorovnal dvacátým grandslamovým titulem Federera, Djokovič po výprasku zůstal trčet na sedmnácti pohárech.

Když se jej srbští novináři tázali, zda na dostihy s úhlavními soky není pozdě, odvětil:

„Kdybych si to myslel, hned bych ukončil kariéru. Jedna porážka mě nezviklá. Stejně jako o Nadalovi a Federerovi se taky o mně mnohokrát pochybovalo. Ale moje touha a láska ke hře nehasnou. Jestliže se stanu historickou jedničkou, ještě víc se zaměřím na grandslamy.“

Kouč Goran Ivaniševič tvrdí, že se „Djoker“ může ještě aspoň tři sezony udržet na nejvyšší úrovni. Není důvod mu nevěřit.

A poslední měsíce znovu ukázaly, že navzdory nezdarům není radno Novaka Djokoviče odepisovat.