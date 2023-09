Proč bych končil, když vítězím? Djokoviče motivují i děti, chystá se na Čechy

Tímto číslem, které hrdě vystavil na mikině, v níž pózoval při slavnostním ceremoniálu, vyrovnal absolutní rekord Margaret Courtové. Pokud získá ještě jeden triumf, což se vzhledem k jeho zápalu a zdravotní kondici jeví jako téměř jisté, stane se ve statistice počtu grandslamových pohárů nejúspěšnějším hráčem historie bez ohledu na pohlaví.

Jak sám 36letý Srb ujišťuje, loučit se ještě rozhodně nehodlá. „Nedávám si za cíl nějaké číslo, kolik grandslamů bych chtěl do konce kariéry vyhrát. Budu je dál brát jako nejdůležitější turnaje, na kterých chci předvádět nejlepší tenis,“ prozradil v neděli v New Yorku.

„Občas se sám sebe ptám, proč mám tohle všechno ještě zapotřebí po tom, co jsem dokázal. Jak dlouho chci ještě pokračovat? Tyhle otázky v hlavě samozřejmě mám. Ale nechci opustit tento sport, když jsem pořád na vrcholu a vyhrávám největší turnaje.“

O jeho vášni pro tenis vypovídá i skutečnost, že podle pondělního vyjádření kapitána srbského daviscupového týmu Viktora Troického má Djokovič ještě tento týden startovat právě ve skupině týmové soutěže ve Valencii, v níž figurují i čeští tenisté. Dorazit má ve středu, stíhá tak páteční duel se Španělskem a sobotní s Českem.

V individuální kariéře ho vedle přepisování historie pohánějí i vlastní děti: devítiletý syn Stefan a šestiletá dcera Tara. Oba potomci mu fandili i v nedělním finále US Open proti Medveděvovi, během utkání od nich čerpal energii, po něm se s nimi nadšeně radoval.

Srb Novak Djokovič slaví titul z US Open se svou dcerou Tarou.

„Když jsem seděl na lavičce mezi gamy, dceru jsem měl přímo proti sobě v první řadě. Usmívala se na mě, ukazovala mi zatnutou pěstičku. Když jsem se stal otcem, jedno z mých přání bylo, abych se dožil dne, kdy před nimi vyhraju grandslam a oni budou dost staří na to, aby pochopili, co se děje,“ líčil šťastný Djokovič.

V duelu o trofej potřeboval podporu zejména v hodinu a tři čtvrtě dlouhé druhé sadě, v níž za stavu 5:6 čelil setbolu.

„Myslím, že takhle dlouhý set jsem v životě nehrál, hlavně ne s tak skvělým hráčem, jakým je Daniil. Nepamatuju si, že jsem někdy byl po výměnách tak vyčerpaný. On byl asi lepším hráčem, set si zasloužil vyhrát víc než já. Ale v tiebreaku se mi to nějak podařilo otočit. Když na tom záleželo, dokázal jsem vrátit o jeden míč víc než on. A to stačilo,“ přiblížil Djokovič.

„Je škoda, že jsem druhý set nezískal, protože jsem cítil, že Novak je unavený a na konci dlouhých výměn kazí,“ posteskl si Medveděv.

Srb následně mač dovedl k výhře 6:3, 7:5 a 6:3. Navzdory urputnému průběhu ale téměř neslavil. Přikráčel k síti podat si se soupeřem ruku, jako by se nic nestalo. Až potom emoce odšpuntoval a svalil se na modrý kurt.

Srbský tenista Novak Djokovič líbá trofej pro vítěze US Open.

„Jen jsem se modlil, aby poslední míč zkazil. Nepřemýšlel jsem nad žádnými oslavami,“ vysvětlil. „Soustředil jsem se jen na vítězství a následné objetí dcery, syna, ženy, rodičů a členů mého týmu, prostě všech blízkých.“

Při dalším líčení závěru US Open přiznal, že se snažil vyvarovat úvahám o možném dorovnání rekordu Courtové.

„Před dvěma roky jsem podobným myšlenkám podlehl a nedokázal jsem předvést svůj nejlepší výkon,“ připomněl, že když se v sezoně 2021 pokoušel o zisk kalendářního Grand Slamu, na poslední překážce ve finále US Open právě proti Medveděvovi vyhořel.

O dva roky později navzdory postupujícímu věku stejného soka předčil, což dokládá jeho výjimečnost. „Je génius, ve sportu obecně není mnoho lidí jako on,“ smekl jeho trenér Goran Ivaniševič. „Právě dokázal jeden z největších úspěchů v historii sportu, nejen tenisu.“

Srbský unikát dál úřaduje především díky neochabující vůli zlepšovat se. „Jedna z největších lekcí, které jsem se za kariéru naučil, je, že i když najdete fungující recept, příští rok nejspíš platit nebude. Musíte se vyvíjet, protože to dělají všichni ostatní. Když jako 36letý hraju proti 20letým, musím ještě víc než dřív, abych udržel tělo ve formě.“

O které v současnosti nikdo nepochybuje a kterou jistě bude ukazovat i v dalších sezonách.