Zvracel, slzel a trpěl. Djokovič po dvaceti letech vypadl v prvním kole grandslamu

Během utkání zvracel, sužovaly ho křeče, nechal si ošetřovat záda. Do očí se mu draly slzy, na konci úplně odpadl. Celkem udělal 70 nevynucených chyb.
Srbský velikán se v neděli večer v New Yorku těžce trápil.
„Provází mě to prakticky v každém letošním zápase: zvracení, žaludeční potíže. Je to vážný problém,“ citovala ho agentura AP. „Pak moje tělo začne kolabovat, mám křeče a bolesti. A na konci mi odešla i záda a rameno.“
Sice dokázal zapomenout na první set, v němž prohospodařil náskok, a otočil na 2:1, jenže pak do konce utkání získal jen tři gamy. Po čtyřech a půl hodinách vůbec poprvé v kariéře vypadl na US Open v prvním kole. Na grandslamu se mu to stalo teprve potřetí a poprvé od Melbourne 2006.
„Už od čtvrtého gamu jsem se vyloženě trápil,“ přiznal. „Pokud jde o celkový pocit z toho, jak na tom bylo mé tělo, vůbec jsem si zápas neužil. Kvůli tomu jsem v podstatě nesnášel každou chvíli, kterou jsem na kurtu strávil.“
Po porážce se 49. tenistou žebříčku Navonem se tak pochopitelně opět mluví o budoucnosti 39letého matadora.
„Pokusím se zjistit, co se děje, a jak daleko takhle můžu jít,“ zamýšlel se.
Dlouhodobě říká, že chce vydržet až do olympijských her v Los Angeles 2028. Ale je očividné, že nyní má k nejlepším hráčům na světě, potažmo k zisku 25. grandslamové trofeje, předaleko.
Letos sice hrál finále Australian Open a ve Wimbledonu postoupil mezi nejlepší čtyři, ale na Roland Garros vypadl ve třetím kole a vyhořel i nyní na US Open.
Loni se ještě na všech čtyřech majorech probojoval do semifinále, jeho zatím poslední titul už je přesně tři roky starý.
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Před US Open byl sice papírově jedním z adeptů na triumf, obzvlášť po odhlášení Sinnera, ale na turnaj dorazil bez formy. V Cincinnati také prohrál hned úvodní zápas, shodou okolností s jiným Argentincem Thiagem Tirantem.
I v tomto utkání ho trápily podobné potíže jako v neděli ve Flushing Meadows. Po nečekané porážce poprvé od července 2018 vypadne z elitní desítky světového žebříčku.
A je jasné, že dostat se zpátky pro něj bude těžší než kdy dřív.