Djokovič kvůli únavě po olympiádě nebude obhajovat titul v Cincinnati

„Po fyzicky náročném období od Australian Open do olympiády v Tokiu si potřebuji odpočinout. Bohužel to znamená, že nebudu hrát v Cincinnati,“ uvedl Djokovič, který se tak představí až na US Open.

Ve Flushing Meadows se Djokovič pokusí ovládnout i čtvrtý grandslam v sezoně. Letos už triumfoval na Australian Open, French Open i ve Wimbledonu. Celkem má na kontě 20 grandslamových triumfů.

Djokovič se také mohl stát prvním mužem, který získá tzv. Golden Slam, ale na olympijské zlato v Tokiu nedosáhl. Jako jediná tak v jednom roce všechny turnaje velké čtyřky i olympiádu vyhrála Němka Steffi Grafová v roce 1988.

Djokovič, který už vynechal probíhající turnaj v Torontu, na hrách předminulý týden vypadl v semifinále s pozdějším zlatým medailistou Alexanderem Zverevem z Německa. V utkání o bronz pak podlehl Pablu Carreňovi ze Španělska.