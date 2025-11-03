Osmatřicetiletý Djokovič naposledy startoval před měsícem v Šanghaji. Poté vítěz rekordních 24 grandslamů vynechal další Masters v Paříži a tento týden by se měl představit v Aténách.
„A my máme potvrzené, že Djokovič bude v Turíně,“ řekl Binaghi v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Rai Gr Parlamento.
Vedle hvězdného Srba se na Turnaji mistrů představí domácí Jannik Sinner, Španěl Carlos Alcaraz, Němec Alexander Zverev, Američané Ben Shelton a Taylor Fritz a Australan Alex De Minaur. O poslední volné místo usilují Kanaďan Félix Auger-Aliassime a Ital Lorenzo Musetti.