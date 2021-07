Djokovič se wimbledonským triumfem kvalifikoval na Turnaj mistrů

Turnaj mistrů se uskuteční od 14. do 21. listopadu v Turíně. „Mám radost, že jsem se do Turína kvalifikoval tak brzy,“ uvedl čtyřiatřicetiletý Srb v tiskové zprávě ATP.

Aktuálně je neotřesitelnou světovou jedničkou. Letos vyhrál 34 ze 37 zápasů a získal trofej na všech třech dosavadních grandslamech. Na US Open bude útočit na kalendářní Grand Slam, čímž by napodobil Američana Dona Budge a Australana Roda Lavera. Pokud by to dokázal, skončila by podle někdejšího wimbledonského vítěze Gorana Ivaniševiče debata o tom, kdo je nejlepším tenistou všech dob.

Jiný legendární tenista John McEnroe se domnívá, že dvacítka grandslamových titulů nebude pro Djokoviče konečnou. „Myslím, že jich získá ještě minimálně čtyři nebo pět. Pokud tedy zůstane zdravý,“ řekl BBC sedminásobný grandslamový šampion. Djokovič podle něj těží z toho, že hraje nejlépe v těžkých situacích.