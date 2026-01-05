Mé hodnoty se s organizací už neslučují. Djokovič opouští „své“ hráčské odbory

„Toto rozhodnutí přichází v důsledku dlouhodobých obav ohledně transparentnosti, řízení a způsobu, jakým byl prezentován můj hlas,“ doplnil. „Jsem hrdý na vizi, kterou jsme s Vaskem sdíleli při založení PTPA – dát hráčům silnější, nezávislý hlas. Hráčům i všem zapojeným přeji do budoucna vše nejlepší, ale pro mě je tato kapitola nyní uzavřená.“
Asociace se v poslední době ostře vymezovala proti mužské tenisové organizaci ATP i ženské WTA. V březnu na ně podala žalobu, do které zahrnula i mezinárodní ITF, která má na starosti pořádání grandslamů, a Agenturu pro bezúhonnost tenisu ITIA.
Později žalobu na ATP a WTA stáhla, ale zařadila do ní samotné grandslamy, tedy Australian Open, Roland Garros, Wimbledon a US Open. Asociacím ve 163 stránek dlouhém dokumentu vyčítala kartelové chování a nevyhovující podmínky, které mají hráčům ničit fyzické i psychické zdraví.
„Nutí tenisty hrát v nebezpečných podmínkách, hráči často riskují své zdraví. Těžší míče, které mají na svědomí úrazy zápěstí, loktů a ramen, jim zkracují (už tak krátkou) kariéru. Většina hráčů nemůže kvůli financím cestovat s rodinou, což jim zhoršuje psychiku.“
PTPA zkritizovala také zacházení s finančními odměnami či podle ní přehnané dopingové kontroly. A podle očekávání rozpoutala přestřelku. „Je důležité poznamenat, že před zveřejněním jsme mluvili s více než 300 hráči, mezi nimiž byli i ti ze světové špičky, a všichni nás podpořili,“ napsal tehdy Pospisil.
Jen Djokovič žalobu neposvětil.
A na turnaji v Miami, kde později podlehl ve finále Jakubu Menšíkovi, vysvětlil, že nesouhlasí se všemi body žaloby. Nejspíš mu vadila i vyhrocená forma, kterou PTPA na prosazení svých cílů začala využívat.
Jeho okolí bylo podle The Athletic frustrované z toho, že pokaždé, když asociace podnikla konfrontační kroky, byl s tím automaticky spojován právě Djokovič.
|
My pomáháme, vy škodíte. Ne naopak! O co jde v rozbrojích tenisových organizací
Od nedělního večera už nebude. „I nadále se budu soustředit na tenis, rodinu a na přínos tomuto sportu způsoby, které odpovídají mým principům a integritě,“ slíbil v příspěvku.
Výkonný ředitel PTPA Ahmad Nassar Djokovičův odchod nekomentoval, organizace však v oficiálním prohlášení naznačila, že Srbovo rozhodnutí mohlo souviset se šířením „nepřesných a zavádějících informací“ o jejím fungování.
„Tyto útoky ze strany třetích osob nás neodradí od našeho poslání: usilovat o smysluplné reformy pro všechny hráče,“ dodala.
Djokovič se teď může soustředit na svůj největší cíl, chtěl by ještě pozvednout 25. grandslamovou trofej. Nedávno zmínil, že by u tenisu rád zůstal až do olympijských her v Los Angeles v roce 2028.