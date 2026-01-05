Mé hodnoty se s organizací už neslučují. Djokovič opouští „své“ hráčské odbory

Markéta Plšková
  17:01
V poslední době se od jejích kroků potichu distancoval, některé věci dokonce nahlas kritizoval. A v neděli večer Novak Djokovič na sociální síti X zveřejnil, že z Asociace profesionálních tenistů (PTPA), kterou v roce 2019 spoluzaložil s Kanaďanem Vaskem Pospisilem, odchází. „Mé hodnoty nejsou v souladu se současným směřováním organizace,“ vysvětlil 38letý Srb.
Srb Novak Djokovič v semifinále US Open

Srb Novak Djokovič v semifinále US Open | foto: Reuters

Srb Novak Djokovič se natahuje po balonku v semifinále US Open.
Novak Djokovič v semifinále US Open.
Novak Djokovič se raduje z výhry ve třetím kole turnaje v Šanghaji.
Novak Djokovič ve třetím kole turnaje v Šanghaji.
22 fotografií

„Toto rozhodnutí přichází v důsledku dlouhodobých obav ohledně transparentnosti, řízení a způsobu, jakým byl prezentován můj hlas,“ doplnil. „Jsem hrdý na vizi, kterou jsme s Vaskem sdíleli při založení PTPA – dát hráčům silnější, nezávislý hlas. Hráčům i všem zapojeným přeji do budoucna vše nejlepší, ale pro mě je tato kapitola nyní uzavřená.“

Asociace se v poslední době ostře vymezovala proti mužské tenisové organizaci ATP i ženské WTA. V březnu na ně podala žalobu, do které zahrnula i mezinárodní ITF, která má na starosti pořádání grandslamů, a Agenturu pro bezúhonnost tenisu ITIA.

Později žalobu na ATP a WTA stáhla, ale zařadila do ní samotné grandslamy, tedy Australian Open, Roland Garros, Wimbledon a US Open. Asociacím ve 163 stránek dlouhém dokumentu vyčítala kartelové chování a nevyhovující podmínky, které mají hráčům ničit fyzické i psychické zdraví.

„Nutí tenisty hrát v nebezpečných podmínkách, hráči často riskují své zdraví. Těžší míče, které mají na svědomí úrazy zápěstí, loktů a ramen, jim zkracují (už tak krátkou) kariéru. Většina hráčů nemůže kvůli financím cestovat s rodinou, což jim zhoršuje psychiku.“

PTPA zkritizovala také zacházení s finančními odměnami či podle ní přehnané dopingové kontroly. A podle očekávání rozpoutala přestřelku. „Je důležité poznamenat, že před zveřejněním jsme mluvili s více než 300 hráči, mezi nimiž byli i ti ze světové špičky, a všichni nás podpořili,“ napsal tehdy Pospisil.

Vasek Pospisil

Novak Djokovič

Jen Djokovič žalobu neposvětil.

A na turnaji v Miami, kde později podlehl ve finále Jakubu Menšíkovi, vysvětlil, že nesouhlasí se všemi body žaloby. Nejspíš mu vadila i vyhrocená forma, kterou PTPA na prosazení svých cílů začala využívat.

Jeho okolí bylo podle The Athletic frustrované z toho, že pokaždé, když asociace podnikla konfrontační kroky, byl s tím automaticky spojován právě Djokovič.

My pomáháme, vy škodíte. Ne naopak! O co jde v rozbrojích tenisových organizací

Od nedělního večera už nebude. „I nadále se budu soustředit na tenis, rodinu a na přínos tomuto sportu způsoby, které odpovídají mým principům a integritě,“ slíbil v příspěvku.

Výkonný ředitel PTPA Ahmad Nassar Djokovičův odchod nekomentoval, organizace však v oficiálním prohlášení naznačila, že Srbovo rozhodnutí mohlo souviset se šířením „nepřesných a zavádějících informací“ o jejím fungování.

„Tyto útoky ze strany třetích osob nás neodradí od našeho poslání: usilovat o smysluplné reformy pro všechny hráče,“ dodala.

Djokovič se teď může soustředit na svůj největší cíl, chtěl by ještě pozvednout 25. grandslamovou trofej. Nedávno zmínil, že by u tenisu rád zůstal až do olympijských her v Los Angeles v roce 2028.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kopřiva vs. NišikoriTenis - - 6. 1. 2026:Kopřiva vs. Nišikori //www.idnes.cz/sport
6. 1. 03:30
  • 2.09
  • -
  • 1.67
Muchová vs. TomljanovicováTenis - - 6. 1. 2026:Muchová vs. Tomljanovicová //www.idnes.cz/sport
6. 1. 06:30
  • 1.31
  • -
  • 3.55
Prozorovová vs. BartůňkováTenis - - 6. 1. 2026:Prozorovová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
6. 1. 06:30
  • 1.80
  • -
  • 1.92
Jointová vs. KrejčíkováTenis - - 6. 1. 2026:Jointová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
6. 1. 07:30
  • 2.17
  • -
  • 1.69
Bouzková vs. BadosaováTenis - - 6. 1. 2026:Bouzková vs. Badosaová //www.idnes.cz/sport
6. 1. 08:00
  • 2.02
  • -
  • 1.84
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Zápasník Muradov se oženil. Pohledná partnerka přiznala nové příjmení

Sabina Karásková a Machmud Muradov (Liberec, 25. února 2023)

Zápasník Makhmud Muradov a jeho partnerka Sabina Karásková vstoupili do manželství. Karásková to nepřímo potvrdila na Instagramu, kde se pochlubila nejen souhrnem uplynulého roku, ale i novým...

Mé hodnoty se s organizací už neslučují. Djokovič opouští „své“ hráčské odbory

Srb Novak Djokovič v semifinále US Open

V poslední době se od jejích kroků potichu distancoval, některé věci dokonce nahlas kritizoval. A v neděli večer Novak Djokovič na sociální síti X zveřejnil, že z Asociace profesionálních tenistů...

5. ledna 2026  17:01

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Martin Macík se svým kamionem v poslední etapě Rallye Dakar 2025.

Rallye Dakar se uvelebila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 tam zamířila už posedmé za sebou. Závodí se od 3. do 17. ledna, start i cíl bude ve městě Jánbu. Trasu závodu, výsledky etap, pořadí...

5. ledna 2026  16:44

Macík na Rallye Dakar drží třetí místo, Loprais měl problémy. Klesl i Prokop

Aleš Loprais během první etapy Rallye Dakar

Obhájce prvenství Martin Macík je i po 2. etapě Rallye Dakar průběžně třetí mezi kamiony. Novým lídrem kategorie je Mitchel van den Brink z Nizozemska, který vystřídal v čele nyní čtvrtého Aleše...

5. ledna 2026  13:48,  aktualizováno  16:41

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

5. ledna 2026  16:04,  aktualizováno  16:39

Berdychův tým na Davis Cup proti Švédsku: zatím Menšík, Lehečka a dva nováčci

Jakub Menšík se hecuje ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Prověřené stálice Jakub Menšík a Jiří Lehečka a nováčci a debloví specialisté Petr Nouza s Patrikem Riklem. O tuto sestavu se budou čeští tenisté opírat při vstupu do letošního ročníku Davis Cupu....

5. ledna 2026  16:17

O zlato se suverény MS, Češi opět nejsou favority. Bude to ještě větší, ví Oršulák

Český brankář Michal Oršulák se rychle přesouvá proti letícímu kotouči.

V Minnesotě se chystají na neobvyklé finále. Souboj dvou letitých čekatelů na zlato. Týmů, co se v posledním rozhodujícím zápase juniorského hokejového šampionátu ještě nikdy neutkaly. Česká dvacítka...

5. ledna 2026  16:01

Kampl po osmi letech končí v Lipsku. Po rodinné tragédii chce být blíže domovu

Kevin Kampl děkuje fanouškům Lipska.

Zkušený slovinský záložník Kevin Kampl končí po více než osmi letech v německém Lipsku. Pětatřicetiletý středopolař se s vedením bundesligového klubu dohodl na předčasném rozvázání smlouvy. Hlavním...

5. ledna 2026

Pardubice získaly Godwina, Hamzu, Mandouse i další dva slávisty

Mladoboleslavský brankář Aleš Mandous

Pardubické fotbalisty posílil nigerijský krajní bek Emmanuel Godwin. Dvacetiletý hráč přestoupil z druholigového švédského Trelleborgu a podepsal smlouvu do roku 2030. Východočeši to uvedli na...

5. ledna 2026  14:13,  aktualizováno  15:11

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

5. ledna 2026  15:01

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň dotahuje gólmana, do Slavie zázračný mladík z Norska

Sledujeme online
Nespokojený brankář Mladé Boleslavi Aleš Mandous.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

5. ledna 2026  12:29,  aktualizováno  14:55

Lehečka si poradil s Macháčem, uspěla i Bejlek. Návrat Plíškové odložilo lýtko

Jiří Lehečka v Brisbane

Souboj českých tenistů v 1. kole turnaje v Brisbane vyhrál Jiří Lehečka. Obhájce titulu a třetí nasazený si s Tomášem Macháčem poradil 6:4, 6:7 a 6:2. Karolína Plíšková se tamtéž odhlásila z dámského...

5. ledna 2026  8:27,  aktualizováno  14:46

Plzeň si koupila zpátky Sojku z Hradce, novým gólmanem je Ťapaj z Ružomberoku

Plzeňský obránce Merchas Doski (vpravo) stíhá Alexandra Sojku z Hradce Králové.

Alexandr Sojka se po půl roce vrací z fotbalového Hradce Králové do Plzně. Viktoria na webu uvedla, že uplatnila klauzuli ve smlouvě na zpětný odkup dvaadvacetiletého záložníka. Sojka už s týmem...

5. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.