Djokovič měl v prosinci covid, proto dostal výjimku, tvrdí jeho právníci

Pozitivní PCR test ze 16. prosince 2021. To je podle právníků Novaka Djokoviče důvod, díky kterému první tenista světa obdržel od pořadatelů Australian Open výjimku z povinného očkování proti covidu. Jenže po příletu do Melbourne úřady shledaly jeho povolení neplatným a odepřely vstup do země. Srb tak nyní v karanténním hotelu vyčkává na pondělní verdikt soudu.