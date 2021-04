Rozmontovaný Djokovič: Příšerné... Očividně na sobě musím pracovat

Při hodnocení zbabraného mače nehledal Djokovič vytáčky. Pochválil svého přemožitele Daniela Evanse za odvážnou a nepříjemnou hru, hlavní příčinu neúspěchu ale nacházel u sebe.

„Upřímně, z mé strany šlo o jeden z nejhorších zápasů a výkonů za poslední roky,“ nezastíral první tenista žebříčku. „Nechci nijak shazovat jeho vítězství, ale cítil jsem se na kurtu příšerně. Nic nefungovalo. Takové dny prostě někdy přijdou.“

Ač je to u Djokoviče proslulého strojovým a neomylným tenisem těžko uvěřitelné, i Srb mívá záchvěvy slabosti. Přitom v Monte Carlu si na úvod v pohodě poradil se zdánlivě nebezpečnějším Italem Sinnerem, druhý zápas ale nezvládl.

Letos se s formou nepotkal vůbec poprvé, Evans mu uštědřil první porážku a pokazil jeho bilanci deseti výher v řadě.

„Od začátku jsem se cítil pohodlně,“ rekapituloval 33. hráč žebříčku. „Ale co bylo důležitější, necítil jsem, že by on byl tak agresivní a tvrdě na mě tlačil. Ve výměnách jsem byl sebejistý, dobře jsem trefoval forhend.“

Britský tenista správně vystihl, že pokud má proti soupeři Djokovičova kalibru pomýšlet na vítězství, musí sám předvést maximální výkon, a zároveň nachytat soupeře v mizerném rozpoložení. Jen pokud se tyto předpoklady sejdou, přichází šance.

„Mám obrovskou radost a vítězství asi ocením až s odstupem. Až budu vyprávět dětem a vnoučatům, že jsem porazil světovou jedničku,“ cenil si úspěchu 30letý Brit, který před turnajem v Monte Carlu na okruhu nevyhrál antukový zápas od Barcelony 2017.



Na skvěle obsazeném Masters si však poradil se Srbem Lajovičem, šampionem z Miami Hurkaczem a v osmifinále i s osmnáctinásobným grandslamovým šampionem.

Právě při tažení za nejnovějším přírůstkem do působivé kolekce, tedy letos na Australian Open, si Djokovič přivodil zranění břišního svalu. Od triumfu v Melbourne hrál poprvé až po téměř dvou měsících nyní v Monte Carlu.

Úvod antukové sezony si ale jistě představoval jinak.

„Měl jsem a mohl jsem si počínat mnohem, mnohem lépe. Hrozný výkon, z toho zápasu si nemohu vzít nic pozitivního,“ nešetřil Djokovič sebekritikou.

„Bylo velmi, velmi větrno, v těchto podmínkách je těžké hrát proti někomu jako je Evans, který vás nutí hýbat se. Se svými údery je velmi nepředvídatelný, rozmontoval mou hru.“



Příležitost odčinit výpadek bude mít příští týden na domácím podniku v Bělehradě, kde se chystá podnik z kategorie 250, okruh ATP se do srbského hlavního města vrací poprvé od roku 2012. Djokovičova účast přilákala také Rakušana Thiema či Rusa Karaceva, domácí hvězdu tedy nečeká nic jednoduchého.

Obzvláště po zkušenosti z Monte Carla.

„Očividně na sobě musím pracovat, snad se mi příští týden v Bělehradu podaří předvést lepší výkon,“ doufá Srb. „Antuková sezona je dlouhá, čeká nás ještě spousta turnajů, budu tedy míst dostatek prostoru pro zlepšení.“