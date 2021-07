ONLINE: Kdo bude šampionem? Djokovič a Berrettini hrají finále Wimbledonu

Zkušeného Srba dělí jediné vítězství od toho, aby se zapsal do tenisové historie. Aby se dotáhl v počtu grandslamových titulů na Španěla Rafaela Nadala a Švýcara Rogera Federera.

Vyrovnat dva tenisové velikány, to není jen tak ledajaký statistický počin. Ostatně i sám Djokovič několikrát připustil, že dvacátý triumf je pro něj velkou motivací. „Znamenalo by to pro mě vše,“ přiznal opět v pátek po vítězném semifinále.

Posledním soupeřem, který může ostříleného matadora zastavit, je Matteo Berrettini z Itálie. Mladý dravec a toho času devátý hráč světa.

25letý tenista hraje v Londýně nejlepší grandslamový turnaj své kariéry. Jeho dosavadním maximem bylo semifinále předloňského US Open, nyní však může dosáhnout na svůj premiérový titul.

Postup Berrettiniho do finále však není až takovým překvapením. Na trávě umí. V červnu dokázal jako první debutant od Borise Beckera v roce 1985 získat titul v Queen’s Clubu. A dobrou formu si následně přenesl i do Wimbledonu.

V dosavadním průběhu soutěže ztratil snaživý Ital tři sety. Naposled si v semifinále poradil s Polákem Hubertem Hurkaczem, kterého poslal domů po výsledku 6:3, 6:0, 6:7 a 6:4.

To Djokovič prochází wimbledonským pavoukem ještě o něco suverénněji. První hráč světového žebříčku prohrál v All England Clubu jen jeden set, hned ten první na turnaji. V minulém utkání zdolal nepříjemného Kanaďana Denise Shapovalova 7:6, 7:5 a 7:5.

Není to přitom jen momentální forma, Srb si udržuje vysokou výkonnost po většinu sezony. Dokázal triumfovat už v únoru na Australian Open i později na červnovém Roland Garros. Působivá bilance.

Ve finále bude Djokovič favoritem. Nejen proto, že hraje své třicáté grandslamové finále v kariéře a konkrétně Wimbledon si už v minulosti pětkrát podmanil. V jeho prospěch hovoří i vzájemné duely.

Oba tenisté se dosud utkali dvakrát a z vítězství se v obou případech radoval 34letý Djokovič. Naposled se tak stalo před měsícem ve čtvrtfinále Roland Garros, kdy zvítězil ve čtyřech setech. Co dnes? Dosáhne zarputilý Srb na vysněný milník, nebo se podaří snaživému Italovi překvapit?

