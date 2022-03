Djokovič ztratil slovenský trumf. Teď ho ale potřebuje, hrozí mu těžké časy

„Zrálo to několik měsíců, už od olympiády v Tokiu,“ popisoval potom Vajda. „Vyvrcholilo to na US Open, kde Novakovi chyběl poslední krok k velké slávě. Ve finále mu však došly síly, protože jich hodně ztratil na olympiádě. Jeho účast v Tokiu jsem nepodporoval, termíny se nahustily, zůstalo málo času na přípravu a neúspěch pod pěti kruhy mu vzal dost psychických i fyzických sil.“

Zřejmě tak stačil drobný zádrhel v podobě odlišného pohledu na priority, aby oba usoudili, že nastal čas na nové výzvy.