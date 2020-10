Prostě mě vystřelil z kurtu. Jak Djokovič utrpěl debakl, a přesto splnil cíl

Djokovičovi stačil ve Vídni jeden vyhraný zápas a už má téměř jisté, že post jedničky světového žebříčku udrží i na konci kalendářního roku 2020. Sezonu takto zakončí už pošesté, čímž se dotáhne na Petea Samprase.

„Chci uzavřít tuto sezonu jako první, bylo by skvělé dotáhnout se na Samprase, který byl v dětství mým vzorem,“ hlásil před turnajem. „A chci si vytvořit co největší náskok pro úvodní tři měsíce roku 2021.“

Pokud se mu podaří na trůnu setrvat až do března příštího roku, vyrovná i celkovou dobu strávenou na prvním místě žebříčku. Rekord zatím drží Roger Federer s 310 týdny.

Z hlediska nahánění bodíků do žebříčku byla tedy Djokovičova návštěva Vídně, kterou upřednostnil před prestižnější akcí v Paříži, úspěšná.

Ale co ten krutý příděl na cestu domů…

Srba ve čtvrtfinále zostudil Lorenzo Sonego, až 42. hráč žebříčku povolil favoritovi pouhé tři gamy. Ital přitom na turnaji původně prohrál v posledním kole kvalifikace, ale po odhlášení Diega Schwartzmana proklouzl do hlavní soutěže jako šťastný poražený.

„Určitě je to největší vítězství v mém životě. Novak je nejlepší hráč na světě, hrál jsem velmi dobře, je to neuvěřitelné a úžasné,“ rozplýval se 25letý tenista.

„Prostě mě z kurtu vystřelil,“ přiznal Djokovič. „Byl lepší v každém aspektu hry, z mé strany to byl dost špatný zápas, zatímco od něj úžasný. Rozhodně si takový výsledek zasloužil.“



„Přijel jsem sem se záměrem získat nějaké body a zajistit si pozici světové jedničky na konci roku,“ zopakoval Srb účel startu ve Vídni. „S výsledkem jsem se naprosto smířil, jsem v pohodě a už vyhlížím další kapitolu.“

A tou nebude nic menšího než Turnaj mistrů v Londýně, tradiční vyvrcholení tenisové sezony.

„Je to závěrečný turnaj roku, těším se ne něj. Samozřejmě udělám to nejlepší, abych se dobře připravil a měl šanci na titul. Bude tam osm nejlepších hráčů sezony, po grandslamech je to nejsilnější akce na okruhu, díky obsazení možná dokonce ta vůbec nejsilnější,“ připomíná Djokovič, pětinásobný vítěz akce.

„Měl jsem tam už spoustu úspěchů, samozřejmě to bude bez diváků jiné, ale snad se mi podaří sezonu uzavřít vítězně,“ věří.

V opačném případě by totiž ani zakončení roku jako světová jednička zcela nesmylo pachuť vídeňského debaklu.