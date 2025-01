Djokovič je člověk, ne bůh, říká Lehečka. Srb se obává českého bekhendu

Lehečka se se srbským velikánem střetl v kariéře pouze jednou, loni mu ve třech setech podlehl na týmovém United Cupu. Osmifinále melbournského grandslamu odehrají v neděli v devět hodin českého času, australskou night session uvidí fanoušci na největším kurtu Roda Lavera.

„Neočekávám nic lehkého, tohle jsou podmínky, které mu strašně sedí, vyhrál to tady desetkrát, v Austrálii se mu daří,“ uvědomuje si český tenista. „Ale i mně se tu daří, budu se snažit na něho nějak vyzrát, hrát svoji hru. Věřím, že když mi to půjde tak dobře, jak bych si představoval, můžu ho třeba i porazit.“

Lehečka v letošní sezoně ještě neprohrál, z úvodního podniku v Brisbane si odvezl druhý kariérní titul. Pokud by Djokoviče skutečně přehrál, vyrovnal by své grandslamové maximum, na Australian Open se dostal mezi nejlepší osmičku už před dvěma lety.

Lehečka vs. Djokovič Osmifinále začne v neděli v 9:00 SEČ

„Teď má skvělou formu, první tři kola tady vyhrál bez jakéhokoliv zaváhání,“ všímá si Djokovič. „Myslím, že jsou si s Macháčem v některých aspektech podobní, čeká mě další těžké utkání s českým soupeřem.“

Na Macháče Srb vyzrál ve třech setech, v úvodních dvou kolech vždy o jednu sadu přišel. Lehečka v Melbourne v první rundě přemohl domácí divokou kartu Li Tua, ve druhé mu skrečoval Francouz Hugo Gaston a naposledy si poradil s dalším Francouzem Benjaminem Bonzim.

„Jsem přesvědčený, že opět předvedu svůj nejlepší tenis, hodně si tady věřím. Proč bych nemohl porazit i Novaka?“ předesílá Lehečka, jenž v pavouku Australian Open zůstal jediným českým zástupcem.

Jiří Lehečka se podepisuje fanouškům po postupu do osmifinále Australian Open.

„Chci český výsledek ještě vylepšit, mám na to,“ věří. „Jsem rád, že se můžu poměřit s Novakem, tyhle zápasy mi ukazují, že tvrdá práce se vyplácí.“

I Djokovič se na duel se staronovou českou jedničkou těší. „Česká bekhendová škola je nebezpečná. Lehečka má špičkovou fyzičku a jeho podání se hodně podceňuje. Má spoustu zbraní, teď je sebevědomý. Určitě věří, že mě může porazit,“ cítí Srb, kterého v Melbourne vede bývalý sok Andy Murray.

„Postupně se tu zlepšuju, s Macháčem jsem hrál dobře. Čeká mě další agresivní hráč, který asi bude hrát dost podobně. A doufám, že stejný bude i výsledek,“ přeje si Djokovič.

„Je to jen normální člověk, žádný bůh,“ naráží Lehečka na svého soupeře. „Taky může udělat spoustu chyb, ale na druhou stranu je hodně zkušený a ví, co má kdy zahrát. Bude to těžké utkání, ale může se stát cokoliv.“

Proti hvězdnému Srbovi si český hráč odškrtne třetí grandslamové osmifinále v kariéře, zatím má bilanci 1:1. Pokud by vyhrál, ještě více by potvrdil svá slova, že letos se chce ucházet o nejcennější trofeje a závěrečná kola grandslamů.