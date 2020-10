Djokovič po incidentu na US Open volá po zrušení čárových rozhodčí

„Se vší úctou k tradici a kultuře našeho sportu, pokud jde o lidi přítomné na hřišti během zápasu, včetně čárových, opravdu nevidím důvod, proč by každý turnaj v této technologicky vyspělé době nemohl mít to, co jsme měli během turnajů v New Yorku,“ uvedl Djokovič.

Na US Open i předtím během turnaje přeloženého do Flushing Meadows z Cincinnati hlásil aut kvůli protikoronavirovým opatřením a snížení počtu rozhodčích v areálu reproduktor na základě jestřábího oka. Bylo to tak ale jen na vedlejších kurtech, ne na velkých, kde hrál i Djokovič inkriminovaný duel.

„Technologie jsou teď tak vyspělé, že není absolutně žádný důvod, proč by měli být lajnoví rozhodčí. To je můj názor,“ řekl třiatřicetiletý Djokovič. „Samozřejmě chápu, že je to drahé a náklady porostou, ale měli bychom k tomu směřovat. A taky by se mi asi nestalo to, co v New Yorku,“ dodal s úsměvem vítěz 81 turnajů na ATP Tour a sedmnácti grandslamů.

French Open jestřábí oko nevyužívá, na antuce se na rozdíl od jiných povrchů dají sporné momenty prověřit díky otisku míčku. I další tenisté se však po chybách sudích přimlouvají o jeho zavedení i na antuce.