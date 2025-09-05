Hvězdný střet generací. Chci pomstu, hlásí Alcaraz. Djokovič má obavy, jestli vydrží

Autor: ,
  17:00
Na všech třech dosavadních grandslamech v sezoně postoupil do semifinále, což je v roce, ve kterém oslavil 38. narozeniny, vskutku obdivuhodný počin. Ale Novak Djokovič chce víc. Zajímají ho jen tituly. A ty se mu sbírat nedaří. V Melbourne, Paříži i Londýně se sice mezi nejlepší čtyřku probojoval, ale v této fázi pokaždé vypadl. Změní to na US Open, kde v pátek vyzve Carlose Alcaraze?
Španělský tenista Carlos Alcaraz se hecuje v prvním kole US Open.

Španělský tenista Carlos Alcaraz se hecuje v prvním kole US Open. | foto: Reuters

Španěl Carlos Alcaraz se natahuje po balonku ve čtvrtfinále US Open.
Radost Španěla Carlose Alcaraze během čtvrtfinále US Open.
Jiří Lehečka (zády) a Carlos Alcaraz si podávají ruce po čtvrtfinále US Open.
Jiří Lehečka (vlevo) a Carlos Alcaraz si podávají ruce po čtvrtfinále US Open.
27 fotografií

Jasným favoritem je Španěl, a to nejen díky tomu, že je o 16 let mladší. Letos už pozvedl trofej na Roland Garros po bláznivém boji s Jannikem Sinnerem, zahrál si i finále Wimbledonu. A žene ho myšlenka, že pokud by opanoval US Open, vystřídá italského soka na pozici světové jedničky.

Ale možná si vzpomenete, že naposledy se ve vzájemném střetnutí Alcaraze s Djokovičem radoval srbský tenista. Ve čtvrtfinále letošního Australian Open soupeře zaskočil 4:6, 6:4, 6:3 a 6:4.

Proto mladý Španěl hlásí: „Chci pomstu!“

Duo Taylorina opět ve finále. Siniaková dostala náušnice, Američanku učí česky

S Djokovičem má negativní bilanci 3:5. Loni a předloni ho porazil ve finále travnatého grandslamu a ve vůbec prvním souboji uspěl na antuce v Madridu. Ale na betonech? Na nich ho srbský sok ještě k vítězství nepustil.

Další motivace uspět na US Open.

„Carlos hraje vynikající tenis a dost si věří. Ale ani tak bych se neodvážil říct, že je favoritem,“ líčí Španělův kouč Juan Carlos Ferrero. „Novak nechá na kurtu všechno, bude to těžký zápas.“

I Alcaraz tuší, že ho nečeká nic lehkého. „Nezáleží na tom, že Novak mezi Wimbledonem a US Open nehrál. Tady odehrál skvělé zápasy. Vím, že je hladový, vím, že chce víc.“

Srb Novak Djokovič se napřahuje k úderu ve čtvrtfinále US Open.

Djokovič strávil na kurtu bez jedné minuty 13 hodin, Alcaraz potřeboval na postup do semifinále jen devět hodin a 33 minut.

Za pět zápasů, které dosud v New Yorku odehrál, přišel Španěl o jediný game na servisu. Stal se tak teprve čtvrtým tenistou od roku 1995, který se do této fáze grandslamu probojoval, aniž by ztratil více než jedno podání.

Navíc opanoval 43 z posledních 45 zápasů, před US Open triumfoval po skreči Sinnera na turnaji v Cincinnati.

„Po mentální stránce mi přijde lepší než kdy jindy, na tomto turnaji ukazuje stabilitu a nemá výkyvy,“ chválí svého svěřence Ferrero. „Vždycky jsme věděli, že mohou být jeho výkony vyrovnanější. Je pořád velmi mladý, i když už má dost zkušeností. Tady na US Open udělá za set pět až sedm nevynucených chyb. To je oproti minulosti rozdíl.“

Španěl Carlos Alcaraz se natahuje po balonku ve čtvrtfinále US Open.

Pořadatelé US Open naplánovali semifinálové utkání Djokoviče a Alcaraze na tři hodiny odpoledne tamního času, což je oproti jejich střetnutí v Melbourne rozdíl.

„Na Australian Open se hrálo večer, to Novakovi i kvůli nižšímu odskoku vyhovuje,“ ví Ferrero. „Denní zápas je pro nás mnohem lepší.“

V New Yorku měli oba před sledovaným soubojem dva dny volna. „Potřebuju své tělo dostat do formy, aby bylo připravené hrát i pět setů, pokud to bude potřeba,“ hlásil Djokovič. „Rád bych byl fit natolik, abych si to s Carlosem mohl rozdat, klidně i v pěti setech. Vím, že budu potřebovat svůj nejlepší tenis, ale čím větší zápas, tím lépe hraju.“

Zároveň ale srbský velikán přiznává, že se více než kdy jindy bojí o své 38leté tělo. „Normálně mám rád velké zápasy na velkých turnajích. Jen si nejsem jistý, jak se mé tělo bude cítit. Ale udělám maximum, abych byl připravený. Na kurt nepůjdu s bílou vlajkou.“

A tak se fanoušci mohou těšit na další hvězdný střet generací.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, RoutliffeováTenis - Čtyřhra žen - finále - 5. 9. 2025:Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, Routliffeová //www.idnes.cz/sport
5. 9. 18:00
  • 1.34
  • -
  • 3.21
Djoković vs. AlcarazTenis - Dvouhra mužů - semifinále - 5. 9. 2025:Djoković vs. Alcaraz //www.idnes.cz/sport
5. 9. 21:00
  • 3.95
  • -
  • 1.28
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Almeida zastínil Vingegaarda, bájný výšlap patří jemu. Dán ale na Angliru neztratil

Aktualizujeme

Angliru nezklamalo. Očekávaný strašák na konci 13. etapy jednoznačně určil dva nejsilnější cyklisty Vuelty. Pokud tedy o nich někdo pochyboval. Jonas Vingegaard v bájném výšlapu jako jediný ustál...

5. září 2025  12:10,  aktualizováno  17:40

Hvězdný střet generací. Chci pomstu, hlásí Alcaraz. Djokovič má obavy, jestli vydrží

Na všech třech dosavadních grandslamech v sezoně postoupil do semifinále, což je v roce, ve kterém oslavil 38. narozeniny, vskutku obdivuhodný počin. Ale Novak Djokovič chce víc. Zajímají ho jen...

5. září 2025

Jak se mění pravidla? Extraligu doplní nová výzva a výjimka, zvýší se i ochrana sudích

Jak už bývá zvykem, evropský hokej mění pravidla. A s ním i česká extraliga, která začíná už v úterý. Trenéři v nadcházející sezoně dostávají šanci využít novou – a první nególovou – výzvu ke...

5. září 2025  16:30

Afričan z Finska proráží mezi elitu. Talent s keňskými kořeny vyrazí i na Spartu

Příběh má vskutku jedinečný. Nebývá úplně zvykem, že by si finský talent v patnácti letech usmyslel, že se u jeho největších rivalů dělá hokej lépe a že se chce do Švédska přestěhovat. Do toho mladý...

5. září 2025  16:15

Ronaldo mi dres nedal, říká Beauguel. V Artisu si opět zvyká na český fotbal

Tři roky nazpět platil za nejlepšího střelce první ligy. Francouzský dlouhán vyhrál v dresu Plzně celou ligu i korunu krále střelců. A pak Jean-David Beauguel zmizel v zahraničí. Rozhodnutí jít do...

5. září 2025  15:52

Velká cena Itálie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Další zastávka mistrovství světa formule 1 míří na slavný okruh v Monze. Velká cena Itálie se koná od 5. do 7. září 2025. Jezdci na trati dosahují extrémních rychlostí přes 350 km/h díky dlouhým...

5. září 2025  15:32

Ferrari ovládlo první trénink F1 v Monze. Za Hamiltonem s Leclercem dojel Sainz

První trénink na Velkou cenu Itálie formule 1 patřil jezdcům domácího Ferrari. Nejrychlejší čas zaznamenal sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, druhý byl loňský vítěz závodu Charles Leclerc....

5. září 2025  15:29

Zaslíbené Tokio. Vadlejch chce z MS přivézt medaili, jeho dcera panenku Barbie

Letos absolvoval jen dva závody, poolympijskou sezonu mu nejprve zkomplikovala nepříjemná viróza a poté trhlina v levém koleni. Vrchol sezony však oštěpař Jakub Vadlejch stíhá, na mistrovství světa v...

5. září 2025  15:15

Ani pivo, ani klobása. To jsme na fotbale? Saúdové hráli fotbalový přátelák v Praze

Premium

Z fotbalového stadionu Viktorie Žižkov sálá většinou vůně šťavnatých klobás. Tentokrát horkým vzduchem prostupují teskné tóny arabských písní. Tradiční žižkovské občerstvení a pivo? Ne, raději kuřecí...

5. září 2025

Z prvního místa na 17. Blamáž? Součást cesty, míní šéfka španělského basketbalu

I když španělští basketbalisté vypadli při obhajobě titulu na mistrovství Evropy už ve skupině a 17. místem zaznamenali nejhorší výsledek v historii, šéfka národní federace Elisa Aguilarová to za...

5. září 2025  14:51

Hrubec prodloužil smlouvu v Curychu, švýcarského mistra má jistit ještě tři roky

Šimon Hrubec bude i nadále působit v Curychu. Čtyřiatřicetiletý hokejový gólman podepsal s Lions novou dvouletou smlouvu a v elitním švýcarském klubu by měl chytat nejméně do roku 2028. Curych o tom...

5. září 2025  14:38

Další bitva pohlaví? Bouřlivák Kyrgios má vyzvat světovou jedničku: Neporazí mě!

V roce 1973 porazila legendární Billie Jean Kingová tehdy pětapadesátiletého Bobbyho Riggse. O 25 let později průměrný německý hráč Karsten Braasch suverénně zvítězil nad budoucími hvězdami Venus a...

5. září 2025  14:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.