Jasným favoritem je Španěl, a to nejen díky tomu, že je o 16 let mladší. Letos už pozvedl trofej na Roland Garros po bláznivém boji s Jannikem Sinnerem, zahrál si i finále Wimbledonu. A žene ho myšlenka, že pokud by opanoval US Open, vystřídá italského soka na pozici světové jedničky.
Ale možná si vzpomenete, že naposledy se ve vzájemném střetnutí Alcaraze s Djokovičem radoval srbský tenista. Ve čtvrtfinále letošního Australian Open soupeře zaskočil 4:6, 6:4, 6:3 a 6:4.
Proto mladý Španěl hlásí: „Chci pomstu!“
S Djokovičem má negativní bilanci 3:5. Loni a předloni ho porazil ve finále travnatého grandslamu a ve vůbec prvním souboji uspěl na antuce v Madridu. Ale na betonech? Na nich ho srbský sok ještě k vítězství nepustil.
Další motivace uspět na US Open.
„Carlos hraje vynikající tenis a dost si věří. Ale ani tak bych se neodvážil říct, že je favoritem,“ líčí Španělův kouč Juan Carlos Ferrero. „Novak nechá na kurtu všechno, bude to těžký zápas.“
I Alcaraz tuší, že ho nečeká nic lehkého. „Nezáleží na tom, že Novak mezi Wimbledonem a US Open nehrál. Tady odehrál skvělé zápasy. Vím, že je hladový, vím, že chce víc.“
Djokovič strávil na kurtu bez jedné minuty 13 hodin, Alcaraz potřeboval na postup do semifinále jen devět hodin a 33 minut.
Za pět zápasů, které dosud v New Yorku odehrál, přišel Španěl o jediný game na servisu. Stal se tak teprve čtvrtým tenistou od roku 1995, který se do této fáze grandslamu probojoval, aniž by ztratil více než jedno podání.
Navíc opanoval 43 z posledních 45 zápasů, před US Open triumfoval po skreči Sinnera na turnaji v Cincinnati.
„Po mentální stránce mi přijde lepší než kdy jindy, na tomto turnaji ukazuje stabilitu a nemá výkyvy,“ chválí svého svěřence Ferrero. „Vždycky jsme věděli, že mohou být jeho výkony vyrovnanější. Je pořád velmi mladý, i když už má dost zkušeností. Tady na US Open udělá za set pět až sedm nevynucených chyb. To je oproti minulosti rozdíl.“
Pořadatelé US Open naplánovali semifinálové utkání Djokoviče a Alcaraze na tři hodiny odpoledne tamního času, což je oproti jejich střetnutí v Melbourne rozdíl.
„Na Australian Open se hrálo večer, to Novakovi i kvůli nižšímu odskoku vyhovuje,“ ví Ferrero. „Denní zápas je pro nás mnohem lepší.“
V New Yorku měli oba před sledovaným soubojem dva dny volna. „Potřebuju své tělo dostat do formy, aby bylo připravené hrát i pět setů, pokud to bude potřeba,“ hlásil Djokovič. „Rád bych byl fit natolik, abych si to s Carlosem mohl rozdat, klidně i v pěti setech. Vím, že budu potřebovat svůj nejlepší tenis, ale čím větší zápas, tím lépe hraju.“
Zároveň ale srbský velikán přiznává, že se více než kdy jindy bojí o své 38leté tělo. „Normálně mám rád velké zápasy na velkých turnajích. Jen si nejsem jistý, jak se mé tělo bude cítit. Ale udělám maximum, abych byl připravený. Na kurt nepůjdu s bílou vlajkou.“
A tak se fanoušci mohou těšit na další hvězdný střet generací.