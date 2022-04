Djokovič se trápí: Chybí mi sebevědomí. A Wimbledon bez Rusů? Šílené

Přetahovaná trvala bezmála tři a půl hodiny. Sledoval ji zaplněný dvorec, který v souboji domácích tenistů podle očekávání stranil Djokovičovi. Jenže podnik v Bělehradě o svou největší hvězdu málem přišel hned po jejím prvním vystoupením.

Jen kdyby se Djere nezalekl cenného skalpu...

Padesátý tenista žebříčku v rozhodujícím tiebreaku za stavu 4:3 vypálil dělový servis, kterým si připravil zcela volný kurt. Djokovič se ani nepokusil přemístit zpět na střed, jenže Djere vysoký kopec zahrál jen do pásky. V následující výměně chyboval z bekhendu a skryl hlavu do dlaní. Dobře věděl, že vyrobil osudové chyby.

Djokovič dary nepohrdl a slavil vydřený postup, když zkrácenou hru ovládl poměrem 7:4. „Ale většinu zápasu byl lepším hráčem Djere,“ uznal poté. „Kontroloval hru, útočil. A já se necítil dobře. Co se týče mého servisu, bylo to velmi špatné.“

První hráč světa se alespoň mohl radovat ze třetího letošního vítězství. A premiérového na antuce, neboť před týdnem v Monte Carlu podlehl hned na úvod Alejandru Davidovichi Fokinovi.

„Jsem potěšený, jak jsem tak dlouhý zápas zvládl fyzicky,“ hodnotil bělehradský úspěch. „To je pozitivní v porovnání s Monte Carlem, kde jsem nebyl schopný vydržet třetí set. Teď to bylo jiné. Jestli jsou nějaká pozitiva, tohle je jedno z nich.“

Přesto Djokovič na kurtu viditelně strádal. Ke konci byl rudý v obličeji, těžko popadal dech a neoplýval svou proslulou výbušností a výdrží. Chybí mu totiž zápasová praxe, hraje teprve třetí turnaj v sezoně, zatím má bilanci 3:2. O akce v Austrálii i Spojených státech přišel kvůli odmítání očkování proti covidu.

„Své nejlepší úrovni se teď ani zdaleka neblížím,“ přiznává. „Taky mi chybí sebevědomí. Ale už jsem to zažil dřív, takže vím, jak se s tím vypořádat.“ Vzpomínal na přelom sezon 2017 a 2018, kdy kvůli zranění lokte dlouho nehrál, propadl se mimo první dvacítku žebříčku a hledal motivaci.

Jak je známo, z potíží se vyhrabal. A nyní se chce s Rafaelem Nadalem prát o rekord v počtu grandslamových titulů. Španěl jich má po triumfu v Melbourne 21, Djokovič o jeden méně. Proto se potřebuje dát co nejdřív do kupy, antukový svátek Roland Garros začíná už 22. května.

A když už jsme u nejprestižnějších tenisových podniků, zrovna v době, kdy Djokovič čelil Djeremu, obletěla svět zpráva, že Wimbledon zakázal účast ruským a běloruským hráčům a hráčkám kvůli útoku jejich zemí na Ukrajinu. Na což Srb po svém zápase zareagoval odmítavě.

„Vždycky budu první, kdo odsoudí válku. Jako dítě války vím, jaké emocionální trauma válka zanechá. V Srbsku si všichni pamatujeme, co se stalo v roce 1999. Ale nemohu podporovat rozhodnutí Wimbledonu, které je šílené. Není to chyba sportovců. Když se politika míchá do sportu, většinou to nedopadne dobře.“

Přestože mu tak v Londýně odpadnou zdatní soupeři Daniil Medveděv či Andrej Rubljov, připojil se Djokovič k další legendě Martině Navrátilové, která se rovněž proti ráznému kroku ohradila.