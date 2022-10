Austrálie 2023: s Rusy, ale co Djokovič? Byla by to facka, míní poslankyně

Ještě před začátkem hlavní části turnaje bylo letos v Melbourne pořádně živo. Djokovič od organizátorů Australian Open sice obdržel výjimku z povinné vakcinace, jenže federální úřady ji neuznaly, tenistovo vízum zrušily a poslaly tehdejší světovou jedničku do detenčního zařízení.

Z něj byl Srb po pár dnech propuštěn, ovšem ministr pro imigraci Alex Hawke jeho víza opět zrušil, což následně potvrdil i soud.

Hawke tehdy rozhodnutí zdůvodňoval „veřejným zájmem“. Djokovičova přítomnost totiž podle vlády znamenala riziko pro celou společnost, neboť měla v zemi podněcovat protivakcinační náladu.

Bez emocí se případný start srbského tenisty neobejde ani v příštím roce.

V současnosti sice můžou do Austrálie přicestovat držitelé platných víz „bez ohledu na očkovací status“, jenže po deportaci obdržel Djokovič zákaz vstupu do země až do roku 2025.

Ačkoliv by ředitel turnaje Craig Tiley bývalou světovou jedničku opět rád přivítal, u vládních představitelů se on ani Tennis Australia lobovat nechystají: „Tuto záležitost musejí vyřešit Novak a federální vláda. My se budeme následně řídit instrukcemi.“

O případné účasti se s Djokovičem bavil i na nedávném Laver Cupu. „Nemluvili jsme o ničem konkrétním. Říkal, že by se do Austrálie rád vrátil, ale moc dobře ví, že konečné rozhodnutí musí udělat vláda,“ uvedl Tiley a dodal, že ani do této chvíle k žádnému kontaktu mezi organizátory a čelnými představiteli státu nedošlo.

Ředitel tenisového Australian Open Craig Tiley.

Sám Djokovič pak v září řekl, že očekává ze strany australských úřadů „pozitivní zprávy“. Rozhodnutí o tříletém zákazu vstupu do země se pokusí zvrátit u nového ministra pro imigraci Andrewa Gilese.

Právník Kon-ming Tsai, který se zabývá právě imigrační politikou, uvedl pro agenturu AP, že v současnosti nevidí žádný „rizikový faktor“ v Srbově účasti na Australian Open.

Jenže v běžné netenisové australské populaci by Srbův návrat ne každý uvítal. Například bývalá ministryně vnitra a současná opoziční poslankyně Karen Andrewsová uvedla, že by vláda neměla Djokovičův trest zmírnit, neboť by to byl facka pro všechny Australany, kteří se nechali naočkovat.

Kromě Australian Open už Srb přišel kvůli chybějící vakcinaci o start na nedávném US Open.

S předstihem vyjasnili organizátoři také přístup k ruským a běloruským zástupcům, kteří byli po únorové invazi svých zemí na Ukrajinu vyloučeni kromě týmových soutěží také z Wimbledonu a dalších britských přípravných turnajů.

Na ostatních akcích okruhu ATP a WTA startovali pod neutrálním statusem a stejný přístup zvolili i organizátoři úvodního grandslamu roku 2023 a navazují tak na pravidla, jež byla uplatněna například na Roland Garros či US Open. Rusové i Bělorusové se tedy představí bez národních symbolů.

„Na Australian Open budou vítáni. Jediný rozdíl bude v tom, že budou muset hrát jako neutrální bez vlajky či hymny,“ potvrdil Tiley.

Letos navíc organizátoři najímají několik externích imigračních specialistů, kteří by měli zabránit zmatkům s vízy. Kromě Djokoviče se po příletu do Austrálie dostala do detenčního hotelu i česká tenistka Renata Voráčová.