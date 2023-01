Na čísle 22 se zastavit nechci. Djokovič o své největší motivaci

Další kapitolu svedou Nadal a Djokovič na květnovém Roland Garros, kde se pokusí osamostatnit. Favoritem antukového svátku tradičně bývá Španěl, avšak potřebuje vyléčit zranění, kvůli němuž vypadl na Australian Open ve druhém kole.

Naopak Djokovič v Melbourne slavil. Po nedělním finále proti Stefanu Tsitsipasovi zvedl trofej pro vítěze grandslamového turnaje už po dvaadvacáté v kariéře, čímž vyrovnal Nadalův rekord.

„Už před osmi nebo devíti lety jsem říkal, že Novak a Rafa předběhnou Rogera (Federera). Lidi se na mě dívali divně, ale teď mají oba 22 titulů. Dva neskuteční bojovníci, kteří toho pro tenis udělali spoustu,“ dojímal se Djokovičův trenér Goran Ivaniševič.

Nejen že jeho svěřenec dorovnal Nadala, australský grandslam ovládl už podesáté a za odměnu v pondělí opět usedl na tenisový trůn pro prvního hráče žebříčku.

Do čela pořadí se poprvé vyhoupl v červenci 2011. Tehdy vyhrál 43 zápasů v řadě a největšího soka Nadala porazil ve všech šesti finále, ve kterých se střetli. Prožil výjimečnou sezonu, která stále zůstává jednou z nejlepších v historii mužského tenisu.

A teď, o dvanáct let později, tvoří srbský velikán další rekordní střípky. Po výhře na Australian Open se na vrchol vyšvihl z pátého místa, což je největší skok na nejvyšší příčku od roku 1973.

„Neberu to jako samozřejmost. Že jsem se znovu stal jedničkou a grandslamovým šampionem, oslavuju více než kdy předtím,“ přiznal Djokovič.

Jsou to právě turnaje velké čtyřky, které drží 35letého Srba u milovaného sportu. „Chci jich vyhrát co nejvíc, v této fázi kariéry jsou nejsilnějším faktorem, proč stále hraju,“ poznamenal.

Američan Tommy Paul a Srb Novak Djokovič po semifinálovém utkání na Australian Open.

„Pořád mám spoustu motivace, takže uvidíme, jak daleko mě zavede. Nechci se zastavit na čísle 22, nemám to v úmyslu. Už mi sice není 25, ale vím, že když se fyzicky i psychicky cítím dobře, mám šanci proti komukoli.“

Kondičně neztrácel ani v nedělním finálovém duelu proti o jedenáct let mladšímu Tsitsipasovi, kterého na kurtu školil a rozběhával ze strany na stranu. Přestože uhrál o čtyři vítězné míče méně, soupeře dalece předčil ve statistice nevynucených chyb, kterých předvedl jen 20, zatímco Řek 42.

„Novak tlačí na vaše limity, ale osobně to nevidím jako prokletí. Pro sport je velmi dobré mít takové šampiony, jako je on. Udělal ze mě mnohem lepšího hráče, pokaždé když s ním hraju, tak se víc a víc soustředím. Když proti němu chcete vybojovat dobrý výsledek, musíte být opravdu odhodlaní,“ vyprávěl Tsitsipas.

Srb před zraky slavného Roda Lavera předváděl v největší aréně v Melbourne vše, na co jsou u něj diváci zvyklí. Klouzal se po tvrdém povrchu, nebezpečně útočil forhendovými údery a vychutnával si přesné bekhendové kraťasy.

Za celý turnaj ztratil jediný set a bravurně si napravil zklamání z minulého roku, kdy byl kvůli odmítání očkování proti covidu z Austrálie deportován.

„Je to neuvěřitelný hráč, nevím, jak bych ho popsal slovy. Myslel jsem, že už jsem viděl všechno, ale pak předvede takový turnaj,“ vyprávěl trenér Ivaniševič. „Vím, že je na kurtu emocionální, on mluví, my mluvíme, ale na tom nezáleží. Hrál dobře, někdy i špatně, ale nakonec má desátý titul z Australian Open.“

A dvaadvacátý grandslamový celkově, stejně jako španělská hvězda Nadal. „Pokud oba zůstanou zdraví, tak to může být ještě velká bitva. Mladší kluci se taky budou snažit proklouznout až na vrchol, ale poslední slovo budou mít Novak a Rafa,“ věří Ivaniševič. Djokovič má proti svému největšímu soupeři velkou výhodu, drží mu zdraví. I proto ho brzy může překonat a osamostatnit se na špičce grandslamových šampionů.

Srb Novak Djokovič returnuje v zápase prvního kola.

„Teď se hrálo na Novakově domovském kurtu, v Paříži to zase bude Rafův. Pokud tam bude, je pro mě vždy největším favoritem na titul,“ doplnil Ivaniševič s výhledem na Roland Garros. Nadal v Paříži získal už neuvěřitelných 14 trofejí, a pokud vyléčí zraněnou kyčel a naskočí do herního rytmu, stále se o rok mladšímu Djokovičovi bude moci rovnat.

Nadal samozřejmě zaznamenal, že srbský protivník jeho rekord v neděli vyrovnal. A na Instagramu mu rovněž blahopřál: „Skvělý úspěch, gratuluji tobě i tvému týmu, zasloužíš si to.“ Po loňském konci Rogera Federera, který se v kariéře zastavil na dvaceti titulech, se o titul krále králů bijí už jen mezi sebou. A nejviditelnějším faktorem, který jejich zápolení rozsekne, budou právě grandslamové tituly.

„Nikdy se mi moc nelíbilo srovnávat se s ostatními, ale je samozřejmě výsadou být součástí diskusí o největšího hráče všech dob. Pokud mě lidé takto vidí, je to samozřejmě velmi lichotivé,“ směje se Djokovič.