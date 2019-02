Djokovič: Byl to asi můj nejlepší výkon v grandslamovém finále

Od první finálové výměny byl stoprocentně koncentrovaný a neúprosně kráčel za úspěchem. Svého velkého soka, se kterým svedl už 53. souboj na okruhu, k ničemu nepustil a po zásluze se popatnácté v kariéře polaskal s pohárem pro grandslamového šampiona.

ZPRAVODAJSTVÍ z finále dvouhry mužů

„Byl skutečně perfektní zápas,“ liboval si Srb, který po loňském Wimbledonu i US Open ovládl třetí podnik velké čtyřky v řadě. Pokud uspěje i na Roland Garros, bude v jeden moment držitelem všech nejprestižnějších tenisových titulů.

Tuto metu si rozhodně může nárokovat, formu beze sporu má.

„V součtu se semifinále jsem ve dvou zápasech udělal myslím 15 nevynucených chyb. Přestože vždy věřím, že tímto způsobem jsem schopen hrát, je to pro mě příjemné překvapení,“ narážel na svou úchvatnou bilanci.

O čem ještě Srb hovořil?

O skvělém vstupu do finále. „Začít zápas dobře bylo určitě klíčové. Mým záměrem bylo být agresivní a dostat Nadala pod tlak. Získal jsem rozhodující brejk hned ve druhé hře, vedl jsem 3:0 za deset minut. To bylo velmi, velmi důležité, protože Nadal si na kurt vždy přinese stoprocentní soustředění a odhodlání.“

O zlomení Nadala. „Jak jsem řekl, nejdůležitější pro mě bylo začít dobře. Nadal vždy chce, aby protivník na druhé straně sítě, diváci i všichni ostatní cítili jeho přítomnost. Je tak soustředěný, přináší tolik energie, poskakuje, sprintuje. Od prvního míče víte, že vás přinutí opravdu tvrdě makat. Viděl jsem, jak zlepšil servis, což byla jeho nová zbraň během posledních pár týdnů. Když jsem vyhrál první set, uvolnil jsem se. Potom už to bylo velmi poklidné.“



O útoku na Federerův rekord. „Chci se soustředit na zlepšování mé hry i psychické a fyzické stránky tak, abych byl i v dalších letech schopen soutěžit na takové úrovni. A abych se dostal blíže k Rogerovi rekordu. Ale zatím je stále daleko.“ (Djokovič vyhrál 15 grandslamů, Federer o pět více)

O možném kalendářním Grand Slamu. „No, to bych musel do týmu angažovat Roda Lavera. On je jediný, kdo tuto pravděpodobně největší výzvu v tenise zvládnul. Uvidíme. Nejprve musím zapracovat na své antukové hře pečlivěji než v předchozí sezoně. Největší výzvou je v Paříži porazit Nadala. Pak tam máte Thiema, Zvereva, Roger možná bude hrát. Je tam spousta skvělých hráčů, kteří mě mohu prověřit a konfrontovat.“