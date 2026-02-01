Povzbuzující prohra. Snížil jsem očekávání, líčil Djokovič. Ve 25. grandslam stále věří

Diváky v napěchované Rod Laver Areně nejprve rozesmál, možná i trochu dojal, ale pak připomněl: „Tahle chvíle není o mně.“ Novak Djokovič na Australian Open poprvé nevyhrál bitvu o titul, podlehl o 16 let mladšímu Carlosi Alcarazovi. „Je to sport,“ hodnotil srbský tenista. „Ale když se podívám, co jsem v posledních dvou týdnech dokázal, je to velký úspěch.“
NEZÍSKAL HO. Novak Djokovič usiloval o 25. gradslamový titul, ale v boji o pohár pro vítěze Australian Open ho udolal Carlos Alcaraz.

Na začátku to dokonce vypadalo, že má 38letý Djokovič navrch. Mladíka přehrával a celkem jednoduše získal první set 6:2. Poté ale jeho výkonnost klesla a v dalším průběhu už si žádné dějství podmanit nedokázal.

Finále úvodního grandslamu v Melbourne nakonec prohrál 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.

„Už jsem ani nečekal, že si ještě grandslamové finále někdy zahraju,“ přiznal později Srb. V minulé sezoně ani na jednom turnaji velké čtyřky do boje o titul nepostoupil, na všech však došel až do semifinále. A letos mezi nejlepší čtveřicí zapsal obrovský skalp.

Zázračný Alcaraz! Udolal Djokoviče a jako nejmladší vyhrál všechny grandslamy

V pěti setech přetlačil obhájce triumfu a světovou dvojku Jannika Sinnera, už výhra nad fenomenálním Italem pro něj byla takovou malou trofejí.

„Věděl jsem, že budu muset porazit oba dva, abych vyhrál,“ narážel na Sinnera s Alcarazem, kteří v posledních měsících plně ovládli tenisový okruh. „Jednoho jsem porazil, což je skvělé. Je to o krok dál proti tomu, kam jsem se dostal na grandslamech loni. Je to dost povzbuzující.“

I proto se Djokovič ještě nechce loučit, stále ho láká vidina rekordního 25. grandslamového triumfu. „Vždycky věřím, že ještě můžu uspět. Kdybych tomu nevěřil, už bych nehrál.“

O čem Djokovič po finále ještě mluvil?

O porážce: „Tak to prostě je. Je neuvěřitelné, že jsem hrál finále a byl dva sety od zisku titulu. Samozřejmě po porážce cítíte hořkost, přiznávám, že jsem zklamaný. Ale když se na to podívám střízlivýma očima, musím být s tímto výsledkem spokojený.“

O povedených okamžicích finále: „První set byl jeden z nejlepších setů, které jsem v posledních několika letech odehrál. Ve druhé polovině čtvrtého setu jsem znovu našel energii. Požádal jsem publikum, aby se zapojili, a oni to udělali.“

Novak Djokovič hraje forhend ve finále Australian Open.
Carlos Alcaraz (vpravo) a Novak Djokovič si podávají ruce po finále Australian...

O nepodařených výměnách: „Můj forhend se v klíčových momentech rozpadl. Jeden nebo dva údery mohou změnit průběh zápasu a otočit momentum, což se stalo. Jsem zklamaný, že jsem nedokázal udržet pocit, který jsem měl v prvním setu. V hlavě mám spoustu scénářů ‚co kdyby‘, ale tak to prostě je. Musím to přijmout.“

O Alcarazovi: „Tyhle výsledky jsou důkazem jeho už tak výjimečné kariéry. Zaslouží si veškerou chválu, kterou dostává. Je to velmi milý mladý muž, má dobré hodnoty, skvělou rodinu. A samozřejmě už teď je legendou, v pouhých 22 letech zanechal obrovskou stopu v historii tenisu.“

O motivaci: „V posledních letech jsem snížil svá očekávání, což mi umožňuje zbavit se zbytečného stresu. A je příjemné nebýt vždy hlavním favoritem na výhru grandslamů. Myslím, že je to další motivace, zvlášť, když se dostanete do závěrečných kol.“

