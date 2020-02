Dominic byl lepší. Dělil nás možná jeden úder, uznal po finále Djokovič

Djokovič turnajovým pavoukem prošel bez potíží až do finále, tam se mu ale postavil do cesty odhodlaný a skvěle hrající protivník. Thiem favorita zaskočil, sehrál s ním zcela rovnocennou partii, na jejímž konci ale premiérový grandslamový titul nezískal. Srb rozšířil svou sbírku už na 17 trofejí.

ZPRAVODAJSTVÍ z finále dvouhry mužů AO 2020

„Začal jsem velmi dobře, hned jsem prolomil jeho servis. Cítil jsem, že mohu těžit z toho, že už jsem tady hrál finále mnohokrát, zatímco pro něj to bylo poprvé,“ poodhaloval Djokovič své dojmy.

O čem ještě na tiskové konferenci hovořil?

O vyrovnanosti finále. „Byl jsem na hraně porážky. Dominic je skvělý hráč, který své údery, hlavně z forhendu, hraje neuvěřitelně tvrdě. Byl lepším hráčem. Dělil nás možná jeden úder, jeden bod. Mohlo to dopadnout úplně jinak. Když jsem ve čtvrtém i pátém setu čelil brejkbolu, pokaždé jsem se po servisu vydal na síť. To nedělám často, ale v obou případech to fungovalo. Ale taky to mohlo skončit jinak.“

O začátku své krize. „Na začátku druhého setu jsem odehrál špatný game, udělal jsem několik dvojchyb. Potom, co jsem druhý set prohrál, jsem se na kurtu cítil velmi špatně, moje energie citelně poklesla. Upřímně stále nevím, proč se to stalo, protože jsem dělal stejné věci jako před každým zápasem. Byl jsem dobře hydratovaný a všechno…“

O nepovedeném druhém a třetím setu. „Určitě jsem se necítil dobře. Byl jsem trochu šokovaný, že jsem se takto cítil, protože před zápasem bylo všechno v pořádku. První dva sety bylo taky vše v pohodě. Ale je to něco, co musíte akceptovat a čím musíte projít. Tyto okolnosti mě nutí nechat věci být a pokusit se vybojovat to zpět.“

O vzepětí ve čtvrté sadě. „Když jsem ve čtvrtém setu odvrátil brejkbol, byl to kritický moment, kde se věci otočily. Cítil jsem, že jsem začal přidávat na servisu, začal jsem se lépe pohybovat a cítil jsem, že on začal dělat o trochu více chyb než ve druhém a třetím setu. Tu příležitost jsem zachytil a využil.“

O konfliktu s rozhodčím, který jej napomenul za nedodržování časového limitu při servisu. „Myslím, že druhé napomenutí nebylo nutné. To první, budiž, žádný problém. To druhé ale nebylo nutné za takových okolností, a ještě od tak zkušeného rozhodčího. Myslím si, že v té situaci mohl zareagovat lépe. Takové věci mění zápasy. Byl to velmi důležitý game. Bylo to 4:4, brejknul jsem ho a dostal jsem se zpět do druhého setu, ale ten game jsem prohrál. Druhý set vyhrál on, což zcela změnilo momentum zápasu.“

O pocitech po vítězství. „Cítím se vyčerpaný. Byl to velmi úspěšný, ale dlouhý měsíc tady v Austrálii. Asi nebudu schopen pochopit úspěchy, kterých jsem dosáhl, hlavně na grandslamech, dokud neskončím kariéru. Intenzita sezony, obzvlášť, pokud ji hrajete celou, vám nedovolí užít si úspěch v podobě grandslamové trofeje. Už za pár týdnů budu hrát turnaj někde jinde, v jiné části světa. Neberu to jako samozřejmost, nechápejte mě špatně. Jsem super šťastný a vděčný. Ale zároveň asi nebudu schopen projít všemi těmi emocemi, dokud nebudu mít nějaký čas na odpočinek.“